مروان عطية: كان هدفنا العودة في أسرع وقت بالفوز بالسوبر المصري

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 00:06

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - مروان عطية

شدد مروان عطية لاعب الأهلي على صعوبة مواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري.

وانتصر الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال مروان عطية عبر أبو ظبي الرياضي: "مباراة كانت صعبة جدا أمام فريق قوي مثل الزمالك، والأجواء كانت صعبة".

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وأضاف "كان هدفنا العودة في أسرع وقت، راجعنا حسابتنا سريعا وركزنا لإسعاد الجماهير لأن الأهلي اعتاد حصد الألقاب".

وواصل "الجمهور كان رقم 1، وأهدى جائزة رجل المباراة لكل اللاعبين، لأننا واجهنا فريقا محترما".

وأتم "نحترم وجهة نظر مارسيل كولر، سنفرح اليوم وسنغلق الصفحة وسنركز على مباراة العين عند العودة لمصر".

اللقب 15

حسم الأهلي اللقب الخامس عشر بعد الفوز على الزمالك للمرة السابعة في نهائي السوبر المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب وكان آخر تتويج في 2020 على نفس الملعب.

وحقق الأهلي اللقب الرابع على التوالي بقيادة مارسيل كولر ليعادل مانويل جوزيه.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

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