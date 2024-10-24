طاهر: مررنا بوقت عصيب.. ولم يكن أمامنا سوى الفوز على الزمالك

شدد طاهر محمد طاهر جناح الأهلي أن فريقه دخل مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري وعينه فقط على التتويج.

حسم الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والـ15 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح.

وقال طاهر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "ألعب في أي مركز، أنا تحت أمر المدرب دائما".

وأضاف "نلعب بشكل جماعي ونساعد بعضنا البعض".

وتابع "الأهلي يملك أكثر من لاعب يمكنه اللعب في أكثر من مركز".

وأكمل "لم يكن أمامنا سوى الفوز بهذه المباراة بعد خسارة السوبر الإفريقي".

وأتم "مررنا بوقت عصيب، سنحاول البناء على هذا الفوز في المباريات القادمة التي تنتظرنا".

وتغلب الأهلي على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وعادل مارسيل كولر الرقم القياسي لمانويل جوزيه بعد تحقيق اللقب الرابع على التوالي.

وتوقف الزمالك عند أربعة ألقاب كان آخرها في فبراير 2020.

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