السوبر المصري - فوز عواد وزيزو بجائزتين فرديتين.. والشناوي رجل النهائي

توج محمد عواد وأحمد زيزو ثنائي الزمالك بجائزتين فرديتين على هامش مراسم تتويج السوبر المصري.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وحصل عواد على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة بينما زيزو حصل على جائزة أفضل لاعب.

وتقام بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق للمرة الثانية على التوالي.

وتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة الرابعة على التوالي والـ 15 في تاريخه.

جوائز البطولة:

أفضل لاعب: أحمد زيزو

أفضل حارس مرمى: محمد عواد

هداف البطولة: طاهر محمد

رجل المباراة النهائية: محمد الشناوي

رجل مباراة المركز الثالث والرابع: شريف إكرامي

ركلات الترجيح تبتسم للأحمر

ابتسمت ركلات الترجيح للأهلي أخيرا على استاد محمد بن زايد بعد خسارة لقبي 2017 و2020 أمام الزمالك على نفس الملعب.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 7-6 بعد اللجوء لتسع ركلات ترجيح.

سجل للأهلي كل من أفشة وعمر كمال ومروان عطية والسولية وبيرسي تاو ويحيى عطية الله وحسين الشحات.

بينما أهدر للأهلي كل من رضا سليم الركلة الخامسة التي كانت ستحسم اللقب، ويوسف أيمن صاحب الركلة السابعة.

أما الزمالك فسجل له كل من عبد الله السعيد وعبد المجيد وناصر منسي وزيزو ومحمد حمدي وميشالاك.

بينما أهدر للزمالك كل من المثلوثي وشيكابالا وعمر جابر على الترتيب.

وتصدى الشناوي لركلتي المثلوثي وشيكابالا بينما تصدت العارضة لركلة عمر جابر.

اللقب 15

حسم الأهلي اللقب الخامس عشر بعد الفوز على الزمالك للمرة السابعة في نهائي السوبر المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب وكان آخر تتويج في 2020 على نفس الملعب.

وحقق الأهلي اللقب الرابع على التوالي بقيادة مارسيل كولر ليعادل مانويل جوزيه.