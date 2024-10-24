السوبر المصري - فوز عواد وزيزو بجائزتين فرديتين.. والشناوي رجل النهائي

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 23:29

كتب : محمد سمير

محمد الشناوي بقميص الأهلي الجديد

توج محمد عواد وأحمد زيزو ثنائي الزمالك بجائزتين فرديتين على هامش مراسم تتويج السوبر المصري.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وحصل عواد على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة بينما زيزو حصل على جائزة أفضل لاعب.

وتقام بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق للمرة الثانية على التوالي.

أخبار متعلقة:
اللقب الـ 15.. ركلات الترجيح تبتسم للأهلي أمام الزمالك وتحسم السوبر جوائز كاف - ثنائي الأهلي وزيزو يتنافسون على أفضل لاعب داخل القارة 2024 جوائز كاف - الأهلي والزمالك يتنافسان على أفضل ناد لعام 2024 السوبر المصري -الأهلي يحدد موعد عودته من الإمارات

وتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة الرابعة على التوالي والـ 15 في تاريخه.

جوائز البطولة:

أفضل لاعب: أحمد زيزو

أفضل حارس مرمى: محمد عواد

هداف البطولة: طاهر محمد

رجل المباراة النهائية: محمد الشناوي

رجل مباراة المركز الثالث والرابع: شريف إكرامي

ركلات الترجيح تبتسم للأحمر

ابتسمت ركلات الترجيح للأهلي أخيرا على استاد محمد بن زايد بعد خسارة لقبي 2017 و2020 أمام الزمالك على نفس الملعب.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 7-6 بعد اللجوء لتسع ركلات ترجيح.

سجل للأهلي كل من أفشة وعمر كمال ومروان عطية والسولية وبيرسي تاو ويحيى عطية الله وحسين الشحات.

بينما أهدر للأهلي كل من رضا سليم الركلة الخامسة التي كانت ستحسم اللقب، ويوسف أيمن صاحب الركلة السابعة.

أما الزمالك فسجل له كل من عبد الله السعيد وعبد المجيد وناصر منسي وزيزو ومحمد حمدي وميشالاك.

بينما أهدر للزمالك كل من المثلوثي وشيكابالا وعمر جابر على الترتيب.

وتصدى الشناوي لركلتي المثلوثي وشيكابالا بينما تصدت العارضة لركلة عمر جابر.

اللقب 15

حسم الأهلي اللقب الخامس عشر بعد الفوز على الزمالك للمرة السابعة في نهائي السوبر المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب وكان آخر تتويج في 2020 على نفس الملعب.

وحقق الأهلي اللقب الرابع على التوالي بقيادة مارسيل كولر ليعادل مانويل جوزيه.

السوبر المصري الأهلي جوائز بطولة السوبر
نرشح لكم
ياسر إبراهيم يكشف مع من تواصل قبل السوبر المصري محمد فاروق: قرار إلغاء هدف الجزيري صحيح.. وهذا سبب عدم إجراء تغيير اضطراري مؤتمر كولر: لعبنا مباراة رائعة أمام الزمالك ولم نصل لكفاءة 100%؟.. وموقف داري محمد رمضان: ضغط الجماهير ميزة.. والفوز كان ضروريا من أجل الحصول على ثقة قمصان: كان مهما ألا نفرط في السوبر المصري.. ولدينا بطولة أخرى بعد 4 أيام ربيعة يكشف تفاصيل إصابته في السوبر ضد الزمالك يانكون: عقدي مستمر مع الأهلي موسمين.. وسنفوز بكل الألقاب سويا حسين الشحات: كنا نريد تعويض السوبر الإفريقي.. وأتمنى فوز الأهلي ضد العين
أخر الأخبار
ياسر إبراهيم يكشف مع من تواصل قبل السوبر المصري 37 دقيقة | الدوري المصري
محمد فاروق: قرار إلغاء هدف الجزيري صحيح.. وهذا سبب عدم إجراء تغيير اضطراري 57 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: لعبنا مباراة رائعة أمام الزمالك ولم نصل لكفاءة 100%؟.. وموقف داري 59 دقيقة | الكرة المصرية
محمد رمضان: ضغط الجماهير ميزة.. والفوز كان ضروريا من أجل الحصول على ثقة ساعة | الدوري المصري
قمصان: كان مهما ألا نفرط في السوبر المصري.. ولدينا بطولة أخرى بعد 4 أيام ساعة | الدوري المصري
ربيعة يكشف تفاصيل إصابته في السوبر ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
يانكون: عقدي مستمر مع الأهلي موسمين.. وسنفوز بكل الألقاب سويا ساعة | الدوري المصري
طرد مورينيو في تعادل مانشستر يونايتد مع فنربخشة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة