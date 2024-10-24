اللقب الـ 15.. ركلات الترجيح تبتسم للأهلي أمام الزمالك وتحسم السوبر

حسم الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشر في تاريخه بعد الفوز على الزمالك.

وتغلب الأهلي على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وعادل مارسيل كولر الرقم القياسي لمانويل جوزيه بعد تحقيق اللقب الرابع على التوالي.

وتوقف الزمالك عند أربعة ألقاب كان آخرها في فبراير 2020.

التشكيل

شهد تشكيل الأهلي خمسة تغييرات من مارسيل كولر بعد الدفع بكل من محمد الشناوي ومروان عطية وحسين الشحات ووسام أبو علي وأحمد كوكا.

وجاءت تلك التغييرات بدلا من مصطفى شوبير وعمر كمال وبيرسي تاو ومحمد أفشة وكريم وليد.

أما جوزيه جوميز فدفع بمحمد شحاتة في وسط الملعب بعد عودة عمر جابر لمركز الظهير الأيمن.

بينما عوض غياب مصطفى شلبي الجناح الأيسر بمشاركة ناصر ماهر في ذلك المركز.

بطل أولمبي

شهدت مراسم ما قبل مباراة نهائي السوبر نزول لقب البطولة في يد أحمد الجندي البطل الأولمبي.

وكان الجندي قد سبق له التتويج بالميدالية الذهبية لمنافسات الخماسي الحديث بأولمبياد باريس الأخيرة.

وتوج الجندي بميداليتين متنوعتين بعد حصد فضية أولمبياد طوكيو أيضا.

وصف المباراة

شوط عواد

بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي الأهلي على الكرة بحثا عن هدف مبكر.

وتحصل الأهلي على خطأ نفذه يحيى عطية الله بصورة رائعة وصلت إلى رامي ربيعة في الدقيقة 2 وسددها في يد عواد لكن تم احتساب الكرة تسللا في النهاية.

وباغت زيزو دفاعات الأهلي في الدقيقة 5 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بالقدم اليسرى لكن كانت بعيدة عن مرمى الشناوي.

وأهدر حسين الشحات فرصة هدف محقق في الدقيقة 8 بعدما انفراد بمحمد عواد الذي تألق وتصدى للكرة التي وصلت إلى إمام عاشور لكنها سددها بجوار القائم الأيسر.

video:1

واصل الأهلي ضغطه على لاعبي الزمالك ونجح وسام أبو علي في استخلاص الكرة بالدقيقة 15 من حمزة المثلوثي وانفرد بمرمى الزمالك ليسدد كرة قوية لكن تألق عواد مجددا.

video:2

وتعاطفت العارضة في الدقيقة 21 مع عواد هذه المرة بعدما تصدت لتسديدة صاروخية من يحيى عطية الله الذي نفذ خطأ من على حدود منطقة الجزاء.

video:3

وتعرض زياد كمال لأول بطاقة صفراء في المباراة بالدقيقة 23، ليلحق به مروان عطية من الأهلي بعد دقيقتين.

واستغل سيف الجزيري في الدقيقة 27 خطأ دفاعي بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة لتصل إليه ويسددها داخل شباك الشناوي معلنا عن الهدف الأول في المباراة.

بينما استدعت تقنية الفيديو الحكم أمين عمر لمراجعة الكرة بداعي تداخل سيف الجزيري المتسلل في الكرة منذ بدايتها، ليتم إلغاء الهدف بعد ذلك.

video:4

ودفع جوزيه جوميز بأولى تبديلاته في الدقيقة 35 بمشاركة كونراد ميشالاك بدلا من زياد كمال.

وسيطر لاعبو الزمالك على الكرة بعد تبديل جوميز وسط تراجع من لاعبي الأهلي.

وكاد وسام أبو علي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 46 بتسديدة رائعة من خطأ على حدود منطقة الجزاء، لكن القائم الأيسر تعاطف مع عواد هذه المرة.

video:5

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني ببطاقة صفراء سريعا لأكرم توفيق بعد التدخل على ميشالاك.

وأهدر أكرم توفيق فرصة هدف محقق في الدقيقة 49 بعد مساحة كبيرة لكن لم يستغلها وسدد خارج المرمى.

وسيطر الأهلي على أول ربع ساعة مثلما كان الحال في الشوط الأول لكن دون خطورة هذه المرة على المرمى.

وتلقى ناصر ماهر بطاقة صفراء في الدقيقة 65 بسبب التدخل على حسين الشحات ثم بعد أربع دقائق تحصل السعيد على بطاقة جديدة.

وسدد إمام عاشور تسديدة قوية في الدقيقة 70 لكن بعيدة عن مرمى عواد.

وشارك عمرو السولية ورضا سليم بدلا من طاهر وكوكا في الدقيقة 76.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة تفوق تام من لاعبي الزمالك وتألق الشناوي في الدقيقة 81 وحول التسديدة إلى ركنية.

وأهدر سيف الجزيري هدفا محققا في الدقيقة 83 بعد عرضية أرضية رائعة من زيزو.

video:6

وأجرى كولر تبديلا اضطراريا في الدقيقة 87 بمشاركة يوسف أيمن بدلا من رامي ربيعة المصاب.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم اللجوء لشوطين إضافيين.

وبدأ كولر الشوط الإضافي بأفشة بدلا من إمام عاشور بينما دفع جوميز بالثنائي محمد السيد وناصر منسي بدلا من الجزيري ومحمد شحاتة.

وأهدر وسام أبو علي هدفا محققا في الدقيقة 92 أمام المرمى الخالي.

وهدأ اللقاء بشكل كبير في الشوطين الإضافيين وشارك عمر كمال وبيرسي تاو بدلا من أكرم ووسام بينما دفع جوميز بمحمد حمدي بدلا من بنتايك.

ركلات الترجيح تبتسم للأحمر

ابتسمت ركلات الترجيح للأهلي أخيرا على استاد محمد بن زايد بعد خسارة لقبي 2017 و2020 أمام الزمالك على نفس الملعب.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 7-6 بعد اللجوء لتسع ركلات ترجيح.

سجل للأهلي كل من أفشة وعمر كمال ومروان عطية والسولية وبيرسي تاو ويحيى عطية الله وحسين الشحات.

بينما أهدر للأهلي كل من رضا سليم الركلة الخامسة التي كانت ستحسم اللقب، ويوسف أيمن صاحب الركلة السابعة.

أما الزمالك فسجل له كل من عبد الله السعيد وعبد المجيد وناصر منسي وزيزو ومحمد حمدي وميشالاك.

بينما أهدر للزمالك كل من المثلوثي وشيكابالا وعمر جابر على الترتيب.

وتصدى الشناوي لركلتي المثلوثي وشيكابالا بينما تصدت العارضة لركلة عمر جابر.

video:8

اللقب 15

حسم الأهلي اللقب الخامس عشر بعد الفوز على الزمالك للمرة السابعة في نهائي السوبر المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب وكان آخر تتويج في 2020 على نفس الملعب.

video:7

وحقق الأهلي اللقب الرابع على التوالي بقيادة مارسيل كولر ليعادل مانويل جوزيه.