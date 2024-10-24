يد - يحيى خالد يتعملق ضد فوكس برلين في دوري أبطال أوروبا

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 22:48

كتب : FilGoal

يحيى خالد - باريس سان جيرمان

تعملق يحيى خالد نجم فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد أمام فوكس برلين في دوري أبطال أوروبا وقاد فريقه للفوز 40-38 يوم الخميس.

وحل سان جيرمان ضيفا على فوكس برلين ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

النجم المصري سجل 8 أهداف وصنع 3، ليقود فريقه لفوز ماراثوني.

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أداء يحيى خالد جعله يحصد جائزة رجل المباراة.

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يذكر أن يحيى خالد عاد من الإصابة التي أبعدته لعدة مباريات، في لقاء سان جيرمان ضد شارتر في الدوري الفرنسي يوم الأحد الماضي.

وشهدت مباراة سان جيرمان وفوكس برلين تسديدة أكثر من 100 كرة على المرمى.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة بعد 6 جولات.

واعتلى الفريق الباريسي القمة مستغلا خسارة سبورتنج لشبونة الذي يضم الحارس المصري محمد علي أمام دينامو بوخارست الذي يتواجد في صفوفه المخضرم علي زين بنتيجة 33-29.

وتجمد رصيد لشبونة عند 9 نقاط، فيما رفع دينامو رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع.

يحيى خالد باريس سان جيرمان
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