وفاة عبد العزيز برادة لاعب منتخب المغرب

توفي عبد العزيز برادة لاعب منتخب المغرب السابق، اليوم الخميس.

ووفقا لموقع "لو 360 سبورت" المغربي فإن اللاعب توفي عن عمر يناهز 35 عاما إثر سكتة قلبية تعرض لها في فرنسا.

وارتدى برادة الذي شغل مركز لاعب الوسط قميص منتخب المغرب الأول في الفترة بين 2012 و2015، وسجل خلالها 4 أهداف.

كما حل وصيفا مع منتخب المغرب الأولمبي في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما في 2011 وحاز جائزة الهداف برصيد 3 أهداف.

ولعب برادة لفرق باريس سان جيرمان بي الفرنسي وخيتافي الإسباني ومارسيليا الفرنسي والجزيرة والنصر الإماراتيان وأنطاليا سبور التركي والشحانية القطري

واعتزل في 2021 بقميص ليستونوا الفرنسي.

إجمالا خاض في مسيرته 277 مباراة سجل 40 وصنع 36.

وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة أحمد رفعت ولنادي مودرن سبورت، وتتمنى للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان.