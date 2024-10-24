عبد المنعم يشارك في خسارة نيس من فرينتسفاروتشي بالدوري الأوروبي

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 22:11

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس

شارك محمد عبد المنعم مدافع نيس لأول مرة في المسابقات الأوروبية، حين خسر فريقه من فرينتسفاروتشي المجري بهدف دون مقابل يوم الخميس.

وحل نيس ضيفا على فرينتسفاروتشي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وظهر عبد المنعم كأساسي مع نيس لأول مرة في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما جلس على مقاعد البدلاء أمام ريال سوسيداد ولاتسيو.

أخبار متعلقة:
مرموش يصنع هدف فوز فرانكفورت في الدوري الأوروبي دوري المؤتمر - تشيلسي يسحق باناثينايكوس في اليونان برباعية تقييم صلاح أمام لايبزيج من الصحف الإنجليزية جناح المغرب يغيب عن ليفركوزن حتى يناير المقبل

وهذه هي المباراة الرابعة التي يشارك فيها مدافع الأهلي السابق كأساسي مع فريقه الفرنسي الذي انتقل إليه مطلع هذا الموسم.

وخاض عبد المنعم 3 مباريات كأساسي من أصل 4 هذا الموسم.

وواصل نيس نتائجه السيئة إذ فشل في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي، بعد اكتساح سانت إيتيان 8-0.

فقد تعادل في 4 مباريات وخسر مرتين.

وسجل مويس بومبيتو مدافع نيس هدف المباراة الوحيد في مرماه بعدما ارتطمت كرة من ركلة ركنية به.

ونال محمد عبد المنعم بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على الحكم قبل نهاية الشوط الأول.

وأنقذ الدولي المصري مرماه من هدف مؤكد من على خط المرمى في الدقيقة 62.

ولعب نيس الدقائق الـ7 الأخيرة والوقت بدل الضائع بعشرة لاعبين بسبب طرد بابلو روزاريو ببطاقة حمراء مباشرة لتدخل عنيف.

وتسبب التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينتسفاروتشي في إصابة عبد المنعم في الدقيقة 88، قبل أن يعود المدافع المصري للمشاركة بعد تلقي العلاج خارج الملعب.

وتجمد رصيد نيس عند نقطة واحدة في المركز الـ32 من أصل 36 فريقا يلعبون مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

فيما رفع فرينتسفاروتشي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الـ20.

محمد عبد المنعم نيس الدوري الأوروبي
نرشح لكم
مرموش يصنع هدف فوز فرانكفورت في الدوري الأوروبي انتهت في الدوري الأوروبي - فرانكفورت (1)-(0) أر أف إس.. نيس (0)-(1) فرينتسفاروتشي التشكيل - مرموش يقود هجوم فرانكفورت في الدوري الأوروبي التشكيل - عبد المنعم أساسي ضد فرينتسفاروتشي في الدوري الأوروبي عمر بسام إلى دوري الدرجة الثالثة السعودي باختيار جماهير نيس.. عبد المنعم ثالث أفضل لاعب في مباراة نانت حارس مصري ينتقل إلى الأنصار السعودي تقرير: صلاح يرغب في تمديد تعاقده مع ليفربول حتى 2027 بمقابل ضخم.. وموقف النادي
أخر الأخبار
السادس عشر.. مودرن سبورت يضم إبراهيم محفوظ أجاسا 4 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف موقف بنتايك وشحاتة.. ونتيجة الأشعة المقطعية لمحمد السيد 5 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي - دون فوز حتى الآن.. بلوزداد يواصل بدايته السلبية في الدوري الجزائري 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
لولاية ثانية.. موتسيبي يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
جيسوس يكشف كيفية تجهيز نيمار للفترة المقبلة 38 دقيقة | سعودي في الجول
مجموعة مصر - تفاصيل مواجهتي موريتانيا ضد كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
منافس الأهلي - كريسبو: نشعر بالإحباط بالتعادل مع دبا الحصن.. ولدينا مشكلة ساعة | الوطن العربي
القسم الثاني (ب) - 4 أندية بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الثالثة 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة