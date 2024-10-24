عبد المنعم يشارك في خسارة نيس من فرينتسفاروتشي بالدوري الأوروبي

شارك محمد عبد المنعم مدافع نيس لأول مرة في المسابقات الأوروبية، حين خسر فريقه من فرينتسفاروتشي المجري بهدف دون مقابل يوم الخميس.

وحل نيس ضيفا على فرينتسفاروتشي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وظهر عبد المنعم كأساسي مع نيس لأول مرة في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما جلس على مقاعد البدلاء أمام ريال سوسيداد ولاتسيو.

وهذه هي المباراة الرابعة التي يشارك فيها مدافع الأهلي السابق كأساسي مع فريقه الفرنسي الذي انتقل إليه مطلع هذا الموسم.

وخاض عبد المنعم 3 مباريات كأساسي من أصل 4 هذا الموسم.

وواصل نيس نتائجه السيئة إذ فشل في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي، بعد اكتساح سانت إيتيان 8-0.

فقد تعادل في 4 مباريات وخسر مرتين.

وسجل مويس بومبيتو مدافع نيس هدف المباراة الوحيد في مرماه بعدما ارتطمت كرة من ركلة ركنية به.

ونال محمد عبد المنعم بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على الحكم قبل نهاية الشوط الأول.

وأنقذ الدولي المصري مرماه من هدف مؤكد من على خط المرمى في الدقيقة 62.

ولعب نيس الدقائق الـ7 الأخيرة والوقت بدل الضائع بعشرة لاعبين بسبب طرد بابلو روزاريو ببطاقة حمراء مباشرة لتدخل عنيف.

وتسبب التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينتسفاروتشي في إصابة عبد المنعم في الدقيقة 88، قبل أن يعود المدافع المصري للمشاركة بعد تلقي العلاج خارج الملعب.

وتجمد رصيد نيس عند نقطة واحدة في المركز الـ32 من أصل 36 فريقا يلعبون مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

فيما رفع فرينتسفاروتشي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الـ20.