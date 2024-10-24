دوري المؤتمر - تشيلسي يسحق باناثينايكوس في اليونان برباعية

عاد تشيلسي الإنجليزي من اليونان بالفوز 4-1 على باناثينايكوس في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لـ دوري المؤتمر الأوروبي.

وتقدم البلوز بهدف جواو فيليكس في الدقيقة 22.

وسجل ميخايلو مودريك الهدف الثاني في الدقيقة 49، وهو أول أهدافه هذا الموسم.

وفي الدقيقة 55 عزز فيليكس النتيجة بالهدف الثاني والثالث للبلوز.

وبعد 4 دقائق أضاف كريستوفر نكونكو الرابع من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 69 سجل فاكوندو بيليستيري هدف تقليص الفارق والشرفي لأصحاب الأرض.

ويتصدر تشيلسي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويخوض كل فريق 6 مباريات في مرحلة المجموعات، ويتأهل أول 8 مباشرة لدور الـ 16 فيما يخوض الفرق من التاسع لـ 24 الملحق، بينما تودع باقي الفرق البطولة.

ويستعد تشيلسي للقاء نيوكاسل يوم الأحد المقبل في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.