انتهت في الدوري الأوروبي - فنربخشة (1)-(1) مانشستر يونايتد

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الدوري الأوروبي، بين فنربخشة ومانشستر يونايتد.

ويحل يونايتد ضيفا على فنربخشة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

المباراة تمثل مواجهة بين جوزيه مورينيو مدرب الفريق التركي وفريقه القديم مانشستر يونايتد.

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نهاية اللقاء بالتعادل 1-1

ق75: ربع ساعة على نهاية اللقاء

ق49: جووووووووووووووول يوسف النصيري يتعادل لفنربخشة برأسية رائعة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد.

ق30: دقاع مانشستر يونايتد يحافظ على نظافة شباكه رغم سيطرة فنربخشة.

ق15: جووووووووول كريستيان إريكسن يسجل الأول للشياطين الحمر بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء

انطلاق المباراة