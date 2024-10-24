مرموش يصنع هدف فوز فرانكفورت في الدوري الأوروبي

قاد عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت فريقه لفوز ثمين في بطولة الدوري الأوروبي على فريق أر إف إس اللاتفي بهدف دون مقابل يوم الخميس.

وحل أر إف أس ضيفا على فرانكفورت ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وشارك مرموش بشكل أساسي في المباراة وصنع هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 79 لزميله هوجو لارسون.

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ووصل مرموش للمساهمة التهديفية رقم 17 هذا الموسم خلال 11 مباراة فقط.

بواقع 10 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

ومرت أول نصف ساعة بلا أهداف أو خطورة على المرميين.

قبل أن يسدد إيجور ماتانوفيتش مهاجم فرانفكورت مرت بجوار قائم الفريق اللاتفي.

كما حاول مرموش التسجيل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن مرت فوق عارضة مرمى أر إف إس.

وأهدر الدولي المصري فرصة خطيرة بعد انفراد بحارس أر أف إس في الدقيقة 52.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمرموش، لكن حكم الفيديو المساعد ألغاها بسبب عرقلته خارج منطقة الجزاء.

وجاء الفرج قبل 11 دقيقة من نهاية اللقاء حين مرر مرموش كرة رائعة لزميله هوجو لارسون الذي أودعها في الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 7 نقاط في صدارة مرحلة الدوري مع 4 فرق أخرى، قبل اكتمال المباريات في وقت لاحق من يوم الخميس.