تأجيل مباراة بولونيا ضد ميلان في الدوري الإيطالي

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 20:59

كتب : FilGoal

ميلان بولونيا

تأجلت مباراة بولونيا ضد ميلان في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وكان من المنتظر إقامة المباراة يوم السبت المقبل في ملعب ريناتو دالارا معقل بولونيا.

وقررت بلدية إيميليا رومانا تأجيل المباراة بسبب توقع هطول أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب مدينة بولونيا، وهو ما أجبر المسؤولين على تأجيل اللقاء لأسباب تتعلق بالسلامة.

أخبار متعلقة:
أبطال أوروبا - ميلان يحقق فوزه الأول بثلاثية أمام كلوب بروج.. وموناكو يتصدر مؤقتا بخماسية الدوري الإيطالي - ميلان ينتصر على أودينيزي بهدف شوكويزي بوليسيتش: ميلان غير مسيرتي إلى الأفضل وكيل ثيو هيرنانديز: التجديد؟ لم نتحدث مع مسؤولي ميلان منذ 4 أشهر

ووفقا للتقارير فإنه من المنتظر إقامة المباراة لاحقا في 18 ديسمبر المقبل.

وبذلك سيتم ترحيل إيقاف كل من ثيو هيرنانديز وتيجاني رينديرز ثنائي ميلان لمواجهة نابولي في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي منتصف الأسبوع المقبل.

ويحتل ميلان المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة.

فيما يحتل بولونيا المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 19 نقطة ويمتلك فرصة توسيع الفارق مع ميلان قبل المواجهة المرتقبة بينهما في سان سيرو يوم الثلاثاء 29 أكتوبر.

ميلان بولونيا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
طرد مورينيو في تعادل مانشستر يونايتد مع فنربخشة دوري المؤتمر - تشيلسي يسحق باناثينايكوس في اليونان برباعية انتهت في الدوري الأوروبي - فنربخشة (1)-(1) مانشستر يونايتد جناح المغرب يغيب عن ليفركوزن حتى يناير المقبل رافينيا: الفوز على بايرن ميونيخ يعتبر انتقاما ولكن يامال: الكلاسيكو؟ نحن أفضل فريق في العالم كوندي عن سحق بايرن: اجتزنا أول اختبار حقيقي.. وهذا ما يضيفه فليك مولر: لا يحبونني في برشلونة؟ أعرف ولكني أحبهم
أخر الأخبار
ياسر إبراهيم يكشف مع من تواصل قبل السوبر المصري 18 دقيقة | الدوري المصري
محمد فاروق: قرار إلغاء هدف الجزيري صحيح.. وهذا سبب عدم إجراء تغيير اضطراري 39 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: لعبنا مباراة رائعة أمام الزمالك ولم نصل لكفاءة 100%؟.. وموقف داري 40 دقيقة | الكرة المصرية
محمد رمضان: ضغط الجماهير ميزة.. والفوز كان ضروريا من أجل الحصول على ثقة 46 دقيقة | الدوري المصري
قمصان: كان مهما ألا نفرط في السوبر المصري.. ولدينا بطولة أخرى بعد 4 أيام 55 دقيقة | الدوري المصري
ربيعة يكشف تفاصيل إصابته في السوبر ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
يانكون: عقدي مستمر مع الأهلي موسمين.. وسنفوز بكل الألقاب سويا ساعة | الدوري المصري
طرد مورينيو في تعادل مانشستر يونايتد مع فنربخشة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة