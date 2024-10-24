تأجيل مباراة بولونيا ضد ميلان في الدوري الإيطالي

تأجلت مباراة بولونيا ضد ميلان في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وكان من المنتظر إقامة المباراة يوم السبت المقبل في ملعب ريناتو دالارا معقل بولونيا.

وقررت بلدية إيميليا رومانا تأجيل المباراة بسبب توقع هطول أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب مدينة بولونيا، وهو ما أجبر المسؤولين على تأجيل اللقاء لأسباب تتعلق بالسلامة.

ووفقا للتقارير فإنه من المنتظر إقامة المباراة لاحقا في 18 ديسمبر المقبل.

وبذلك سيتم ترحيل إيقاف كل من ثيو هيرنانديز وتيجاني رينديرز ثنائي ميلان لمواجهة نابولي في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي منتصف الأسبوع المقبل.

ويحتل ميلان المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة.

فيما يحتل بولونيا المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 19 نقطة ويمتلك فرصة توسيع الفارق مع ميلان قبل المواجهة المرتقبة بينهما في سان سيرو يوم الثلاثاء 29 أكتوبر.