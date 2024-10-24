الهلال يعلن تفاصيل إصابة نيفيز.. ومدة غيابه

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 20:43

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة روبن نيفيز لاعبه.

روبن نيفيز

النادي : الهلال

الهلال

وخرج البرتغالي من أرض الملعب مصابا ضد العين الإماراتي منذ أيام في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضحت الفحوصات تعرضه لإصابة في الركبة، وبدء خضوعه لبرنامج تأهيلي تتراوح بين 3 لـ 4 أسابيع.

وخاض نيفيز 11 مباراة بقميص الزعيم وصنع 3 أهداف هذا الموسم.

إجمالا ارتدى قميص الأزرق في 59 مباراة سجل 7 وصنع 15.

ويلعب الهلال أمام التعاون يوم السبت المقبل في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

نيفيز قد يغيب عن مباراة الهلال أمام التعاون، ولكن جورج جيسوس مدرب الفريق سيكون في ورطة حقيقة حال امتد غيابه لمباراة الهلال أمام النصر.

ويلعب الهلال أمام النصر في ديربي مرتقب يوم 1 نوفمبر المقبل ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

روبن نيفيز الهلال الدوري السعودي
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