إقالة مانشيني من تدريب السعودية

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 20:12

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إقالة روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية من منصبه.

مانشيني كان أمام مفترق طرق بعد النتائج المخيبة في تصفيات كأس العالم 2026، فقد تعادل سلبيا مع البحرين في جدة ضمن الجولة الرابعة يوم الثلاثاء.

وأفاد الاتحاد السعودي في بيان: "توصل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ومدرب المنتخب الوطني، الإيطالي روبرتو مانشيني، اليوم لاتفاق مشترك يتضمن انتهاء العلاقة التعاقدية".

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وأضاف البيان "يتقدم المجلس بالشكر لروبرتو مانشيني متمنين له التوفيق في مسيرته".

وأتم "اسم مدرب الأخضر القادم سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة نهائية ورسمية".

قبل أيام، أوضحت جريدة الجزيرة السعودية أن صالح المحمدي مدرب الحزم يقترب من قيادة منتخب السعودية خلفا للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني الذي أصبح مصيره على المحك.

وذكرت الجريدة السعودية أنه تم الاستقرار على اسم صالح المحمدي كخليفة لمانشيني في حالة الإعلان عن رحيله بشكل رسمي في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

وكانت تقارير عديدة قد تحدثت عن المفاضلة بين صالح المحمدي وسعد الشهري كأبرز المرشحين لخلافة المدرب الإيطالي في حالة رحيله بعد النتائج المخيبة التي حققها مؤخرا.

وأهدر المنتخب السعودي نقطتين ثمينتين على ملعبه في المرحل الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتعادل المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

السعودية تعادلت أمام البحرين بعدما خسرت في الجولة الماضية على يد اليابان بهدفين دون رد.

وأهدر سالم الدوسري نجم الهلال ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي في الدقيقة 19 تصدى لها حارس مرمى البحرين.

التعادل رفع رصيد المنتخب السعودي إلى 5 نقاط في المركز الثالث.

فيما رفع المنتخب البحريني أيضا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع.

المجموعةالثالثة اشتعلت بهذه النتيجة إذ بات الترتيب كالتالي:

اليابان 10 نقاط

أستراليا 5 نقاط

السعودية 5 نقاط

البحرين 5 نقاط

إندونيسيا 3 نقاط.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.

السعودية روبرتو مانشيني
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