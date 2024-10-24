جوائز كاف - شوبير ضمن 10 مرشحين ينافس على أفضل حارس في إفريقيا

يتواجد مصطفى شوبير حارس الأهلي في قائمة الحراس المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في قارة إفريقيا لعام 2024.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي الأهلي

وكشف كاف صباح اليوم الخميس إقامة حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الإثنين 16 ديسمبر لعام 2024 بمدينة مراكش المغربية.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس في القارة

مصطفى شوبير - الأهلي

الجزائري أسامة بن بوط – اتحاد الجزائر

الكاميروني أندري أونانا – مانشستر يونايتد الإنجليزي

الإيفواري يحيى فوفانا – أنجيه الفرنسي

الكونغولي ليونيل إمباسي – رودز الفرنسي

الغيني ديدجي ديارا – يانج أفريكانز التنزاني

المغربي منير المحمدي – نهضة بركان المغربي

النيجيري ستانيلي نوابيلي – شيابا يونايتد الجنوب إفريقي

الجنوب إفريقي رونوين ويليامز – صنداونز الجنوب إفريقي

التونسي أمان الله مميش – الترجي التونسي

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى إفريقي (رجال).#CAFAwards2024 pic.twitter.com/gO7dIaGFJS — CAF - عربي (@caf_online_AR) October 24, 2024

وحاز ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي جائزة أفضل حارس في القارة عن العام الماضي.

ويعد عصام الحضري الأكثر حصدا للجائزة 4 مرات في 2001 و2006 و2007 و2008.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها مدينة مراكش المسابقة.