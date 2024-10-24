جوائز كاف - شوبير ضمن 10 مرشحين ينافس على أفضل حارس في إفريقيا

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 19:11

كتب : FilGoal

احتفال بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

يتواجد مصطفى شوبير حارس الأهلي في قائمة الحراس المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في قارة إفريقيا لعام 2024.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف كاف صباح اليوم الخميس إقامة حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الإثنين 16 ديسمبر لعام 2024 بمدينة مراكش المغربية.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس في القارة

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مصطفى شوبير - الأهلي

الجزائري أسامة بن بوط – اتحاد الجزائر

الكاميروني أندري أونانا – مانشستر يونايتد الإنجليزي

الإيفواري يحيى فوفانا – أنجيه الفرنسي

الكونغولي ليونيل إمباسي – رودز الفرنسي

الغيني ديدجي ديارا – يانج أفريكانز التنزاني

المغربي منير المحمدي – نهضة بركان المغربي

النيجيري ستانيلي نوابيلي – شيابا يونايتد الجنوب إفريقي

الجنوب إفريقي رونوين ويليامز – صنداونز الجنوب إفريقي

التونسي أمان الله مميش – الترجي التونسي

وحاز ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي جائزة أفضل حارس في القارة عن العام الماضي.

ويعد عصام الحضري الأكثر حصدا للجائزة 4 مرات في 2001 و2006 و2007 و2008.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها مدينة مراكش المسابقة.

جوائز كاف مصطفى شوبير الأهلي أفضل حارس في القارة
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