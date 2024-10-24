تشكيل الزمالك - عودة عمر جابر أمام الأهلي.. وميشالاك على دكة البدلاء

دفع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بعمر جابر في مركز الظهير الأيمن أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري بعد تعافيه من الإصابة.

ويستضيف استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي المباراة النهائية للنسخة 22 من السوبر المصري.

ويجلس البولندي كونراد ميشالاك على دكة البدلاء، بينما يعوض ناصر ماهر غياب مصطفى شلبي في الجناح الأيسر.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمود بن تايك.

الوسط: زياد كمال - عبد الله السعيد - محمد شحاتة.

الهجوم: أحمد زيزو - سيف الجزيري - ناصر ماهر.

وجاءت دكة البدلاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: مصطفى الزناري - أحمد محمود - محمد حمدي.

الوسط: محمد السيد - محمود شيكابالا.

الهجوم: كونراد ميشالاك - عمر فرج - ناصر منسي.

ويسعى الزمالك للتتويج بلقب السوبر للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ فبراير 2020.

ويشارك الزمالك في كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 14 لقبا.

ويتواجه الفريقان للمرة التاسعة في نهائي السوبر ونجح الأهلي في الفوز بست نسخ منهم مقابل نسختين للزمالك.