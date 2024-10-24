تشكيل الأهلي - وسام وكوكا أساسيان ضد الزمالك.. وتاو وعمر كمال على دكة البدلاء

دفع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بالثنائي وسام أبو علي وطاهر محمد في التشكيل الأساسي لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري.

ويستضيف استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي المباراة النهائية للنسخة 22 من السوبر المصري.

ويجلس بيرسي تاو وعمر كمال على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد.

أما دكة بدلاء الأهلي فجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال - يوسف أيمن.

الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - كريم وليد.

الهجوم: رضا سليم - محمد عبد الله - بيرسي تاو.

وبذلك شهد التشكيل الأساسي خمسة تغييرات بالدفع بكل من محمد الشناوي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد كوكا ووسام أبو علي بدلا من مصطفى شوبير وكريم وليد ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وعمر كمال.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري آخر ثلاث نسخ أقيمت على حساب كل من الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 مرة بينما خسر النهائي 4 مرات فقط.

أما الزمالك فتوج باللقب أربع مرات مقابل الخسارة في 7 مناسبات.

ويتواجه الفريقان للمرة التاسعة في نهائي السوبر ونجح الأهلي في الفوز بست نسخ منهم مقابل نسختين للزمالك.