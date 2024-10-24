التشكيل - عبد المنعم أساسي ضد فرينتسفاروتشي في الدوري الأوروبي

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 18:38

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي

يبدأ محمد عبد المنعم كأساسي في مواجهة فريقه نيس ضد فرينتسفاروتشي المجري في بطولة الدوري الأوروبي.

ويحل نيس ضيفا على فرينتسفاروتشي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

فيما يشارك محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي مع نيس للمباراة الرابعة هذا الموسم.

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بينما خاض عبد المنعم 3 مباريات كأساسي من أصل 4 هذا الموسم.

وجاء تشكيل نيس

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حراسة المرمى: مارسين بولكا

الدفاع: محمد عبد المنعم – مويس بومبيتو – أنتوني ميندي

الوسط: جوناثان كلوس – هشام بوداوي - بابلو روزاريو - توم لوشيه

الهجوم: جايتان لابورد - سفيان ديوب – إيفان جيسان

محمد عبد المنعم نيس فرينتسفاروتشي
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