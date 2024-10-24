تقرير برازيلي: تيتي يتفاوض لتدريب السعودية

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 17:55

كتب : FilGoal

البرازيل - سويسرا - تيتي

أصبح البرازيلي تيتي مدرب البرازيل السابق ضمن أبرز الأسماء المرشحة لتولي تدريب منتخب السعودية.

ووفقا لشبكة UOL سبورت البرازيلية فإن جليمار فيلوز وكيل تيتي سافر إلى أوروبا لعقد مفاوضات أولية لتولي تدريب منتخب السعودية.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين السعوديين في عجلة من أمرهم لحسم الاتفاق.

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ورحل تيتي عن تدريب فلامنجو مؤخرا بسبب سوء النتائج وتوديع الفريق لكوبا ليبرتادوريس من ربع النهائي.

ويمتلك تيتي تجربتين سابقتين في الوطن العربي جاءا في الإمارات بتدريب العين في موسم2007-08 والوحدة في 2010-11.

ويعاني منتخب السعودية مؤخرا من النتائج في تصفيات كأس العالم 2026 تحت قيادة روبرتو مانشيني.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث في تصفيات كأس العالم برصيد 5 نقاط بعد مرور 4 جولات من التصفيات.

وينتظر الخضر مباراتين قويتين في شهر نوفمبر المقبل ضد أستراليا وإندونيسيا.

تيتي (62 عاما) قاد البرازيل بدءا من 2016 وتوج بلقب كوبا أمريكا 2019، خسر نهائي نسخة 2021، ورحل بعد نهاية مشوار السامبا في كأس العالم 2022.

وودع كأس العالم في 2018 و2022 من ربع النهائي أمام بلجيكا وكرواتيا على الترتيب.

وقاد تيتي فلامنجو في 67 مباراة فاز في 40 وخسر 16 وتعادل في 11 وتوج بلقب بطولة كاريوكا.

تيتي السعودية تصفيات كأس العالم 2026
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