الاتحاد السكندري يعلن ضم صفقتين جديدتين

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 17:07

كتب : هاني العوضي

أحمد دعدور - الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم صفقتين جديدتين قبل غلق باب فترة الانتقالات الصيفية.

ويواصل الاتحاد تدعيم صفوفه تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وأتم الاتحاد إجراءات التعاقد مع النيجيري صديق إيساكا، لمدة موسم قابل للتجديد لمدة 4 مواسم.

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كما أعلن الاتحاد ضم الحارس أحمد دعدور لمدة 3 مواسم.

وسبق لدعدور اللعب بقميص بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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الاتحاد السكندري سبق وأعلن تعاقده مع المهاجم النيجيرى إيمانويل أبيه بعقد يمتد لموسمين.

كما تعاقد مع عبد الله بكري مدافع زد وعبد الرحمن خالد جبنة لاعب المقاولون العرب السابق.

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري المصري بالمركز الـ 11 في الموسم الماضي.

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وسيقود تدريب الاتحاد السكندري خلال الموسم المقبل المدرب القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو.

ويفتتح الاتحاد السكندري مبارياته في الدوري ضد فاركو في استاد برج العرب، ويختتم المرحلة الأولى من المسابقة بمواجهة سموحة في استاد الإسكندرية.

وجاءت أجندة مباريات الاتحاد السكندري في الدوري المصري كالآتي:

الجولة الأولى: فاركو في برج العرب

الجولة الثانية: حرس الحدود في ستاد الإسكندرية

الجولة الثالثة: الأهلي في ستاد القاهرة

الجولة الرابعة: طلائع الجيش في ستاد الإسكندرية

الجولة الخامسة: غزل المحلة في ستاد غزل المحلة

الجولة السادسة: مودرن سبورت في ستاد الإسكندرية

الجولة السابعة: الزمالك في ستاد القاهرة

الجولة الثامنة: زد في ستاد الإسكندرية

الجولة التاسعة: سيراميكا كليوباترا بالمقاولين العرب

الجولة العاشرة: الإسماعيلي في برج العرب

الجولة الحادية عشر: بتروجت في ستاد الكلة الحربية

الجولة الثانية عشر: المصري في ستاد برج العرب

الجولة الثالثة عشر: إنبي في ستاد بترو سبورت

الجولة الرابعة عشر: الجونة في ستاد الإسكندرية

الجولة الخامسة عشر: البنك الأهلي في ستاد القاهرة

الجولة السادسة عشر: بيراميدز في ستاد الإسكندرية

الجولة السابعة عشر: سموحة في ستاد الإسكندرية.

الاتحاد السكندري أحمد دعدور
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