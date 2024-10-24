كرة شاطئية - ضاع حلم المونديال على يد السنغال.. مصر تخسر نصف النهائي
الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 16:39
كتب : حامد وجدي
خسر منتخب مصر أمام السنغال بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية.
وبذلك يضيع حلم الفراعنة في التأهل لكأس العالم، وينتظر الخاسر من المغرب وموريتانيا في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت 25 أكتوبر.
وتستضيف مصر البطولة في الفترة من 19 وحتى 25 أكتوبر الجاري في الغردقة.
ولم يحقق منتخب مصر اللقب من قبل. واكتفى بوصافة النسخة الماضية بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح.
فيما احتل المركز الثالث في 4 مناسبات.
ويتأهل البطل والوصيف لنهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية والتي ستقام في سيشل في مايو 2025.
وكان منتخب مصر قد هزم غانا 6-3 ثم تنزانيا 9-3 وأخيرا المغرب 3-2 في دور المجموعات ليتأهل بالعلامة الكاملة.
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