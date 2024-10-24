عمر بسام إلى دوري الدرجة الثالثة السعودي

أتم نادي البيش السعودي إجراءات التعاقد مع عمر بسام لاعب الأهلي وإنبي السابق.

عمر بسام النادي : حرس الحدود

وينشط نادي البيش بدوري الدرجة الثالثة السعودي.

وانضم بسام إلى صفوف فريق البيش السعودي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وكانت آخر محطات بسام في الدوري المصري مع فريق حرس الحدود ثم انتقل لشباب الغار في ليبيا.

وبدأ بسام مسيرته في الأهلي وتمكن من التتويج ببطولة الدوري موسم 2013-2014.

كما فاز عمر بسام ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب في 2013 تحت قيادة ربيع ياسين.

ولعب بسام في أندية سموحة والداخلية وطنطا وأسوان وبيراميدز ومصر المقاصة وإنبي والمقاولون العرب وحرس الحدود.

يذكر أن عمر بسام هو الشقيق الأصغر لمحمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.