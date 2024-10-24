عمر بسام إلى دوري الدرجة الثالثة السعودي

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 16:17

كتب : رضا السنباطي

عمر بسام

أتم نادي البيش السعودي إجراءات التعاقد مع عمر بسام لاعب الأهلي وإنبي السابق.

عمر بسام

النادي : حرس الحدود

وينشط نادي البيش بدوري الدرجة الثالثة السعودي.

وانضم بسام إلى صفوف فريق البيش السعودي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

أخبار متعلقة:
رافينيا: الفوز على بايرن ميونيخ يعتبر انتقاما ولكن السوبر المصري - قندوسي يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا.. وتغييرات بالجملة في بيراميدز بعد ارتباطه بالزمالك.. غزل المحلة يعلن ضم يوسف حسن الهلال يجدد مفاوضاته مع لاس بالماس لضم موليرو

وكانت آخر محطات بسام في الدوري المصري مع فريق حرس الحدود ثم انتقل لشباب الغار في ليبيا.

وبدأ بسام مسيرته في الأهلي وتمكن من التتويج ببطولة الدوري موسم 2013-2014.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏نص‏‏

كما فاز عمر بسام ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب في 2013 تحت قيادة ربيع ياسين.

ولعب بسام في أندية سموحة والداخلية وطنطا وأسوان وبيراميدز ومصر المقاصة وإنبي والمقاولون العرب وحرس الحدود.

يذكر أن عمر بسام هو الشقيق الأصغر لمحمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

عمر بسام حرس الحدود محمد بسام
نرشح لكم
انتهت في الدوري الأوروبي - فرانكفورت (1)-(0) أر أف إس.. نيس (0)-(1) فرينتسفاروتشي التشكيل - مرموش يقود هجوم فرانكفورت في الدوري الأوروبي التشكيل - عبد المنعم أساسي ضد فرينتسفاروتشي في الدوري الأوروبي باختيار جماهير نيس.. عبد المنعم ثالث أفضل لاعب في مباراة نانت حارس مصري ينتقل إلى الأنصار السعودي تقرير: صلاح يرغب في تمديد تعاقده مع ليفربول حتى 2027 بمقابل ضخم.. وموقف النادي مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21-10-2024 والقنوات الناقلة.. تريزيجيه ومنافس الأهلي صلاح التاريخي يقود ليفربول للفوز على تشيلسي والعودة للصدارة
أخر الأخبار
جوائز كاف 2024 - ظهور مصري في 4 فئات.. وغياب صلاح لأول مرة من 2017 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
تأجيل مباراة بولونيا ضد ميلان في الدوري الإيطالي 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
الهلال يعلن تفاصيل إصابة نيفيز.. ومدة غيابه ساعة | سعودي في الجول
إقالة مانشيني من تدريب السعودية ساعة | سعودي في الجول
انتهت في الدوري الأوروبي - فرانكفورت (1)-(0) أر أف إس.. نيس (0)-(1) فرينتسفاروتشي 2 ساعة | المحترفون
مباشر السوبر المصري - الأهلي (0)-(0) الزمالك.. مشاركة السولية ورضا سليم 2 ساعة | الكرة المصرية
جوائز كاف - صلاح يغيب لأول مرة منذ 2017 عن ترشيحات أفضل لاعب في قارة إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - كولر وجوميز يتنافسان على أفضل مدرب لعام 2024 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة