انتهت السوبر المصري - بيراميدز (2) 5-4 (2) سيراميكا.. تألق إكرامي يقود فريقه للبرونزية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ببطولة السوبر المصري.

ويلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا بعد قليل في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة السوبر المقامة بالإمارات.

فيما يلتقي الأهلي أمام الزمالك في الثامنة مساء بالمباراة النهائية.

لمتابعة مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا دقيقة بدقيقة من هنا.

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انتهت.. إكرامي يتألق ويتصدى لركلة الترجيح الأخير ضد موكا.. بيراميدز ثالث السوبر المصري

ق 90+3 بسام يتألق ويبعد تسديدة إبراهيم عادل

جووووووووووووول🔥💥.. تسديدة قوية من مروان حمدي لاعب فريق بيراميدز تسكن شباك سيراميكا كليوباترا (سيراميكا كليوباترا 2 - 2 بيراميدز) #كأس_السوبر_المصري_للأبطال pic.twitter.com/O7NrOchErk — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 24, 2024

ق 85 جووووول التعااااادل.. مروان حمدي يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مسجلا التعادل

ق 77 بلحاج يسجل في نفس الزاوية ويتقدم لسيراميكا من علامة الجزاء

سيراميكا كليوباترا يتقدم بالهدف الثاني على بيراميدز بعد إعادة ضربة الجزاء#MBCMASR#MBCMASR2#السوبر_مع_فايق pic.twitter.com/ebAyWgSF16 — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) October 24, 2024

ق76 إعادة ركلة الجزاء بسبب تقدم إكرامي أثناء التصدي

ق75 إكرامي يتألق ويتصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج

ق73 ركلة جزاااااء بسبب لمسة يد على أسامة جلال

ق70 مراوغة وتسديدة من أوجولا تمر بجوار القائم

ق65 مشاركة رمضان صبحي وصديق أوجولا بدلا من عبد الرحمن مجدي

ق46 ضربة رأسية خطيرة من عبد الرحمن مجدي تمر بجوار مرمى سيراميكا كليوباترا

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق40 تسديدة قوية من عبد الرحمن مجدي وتصدي رائع من محمد بسام حارس مرمى سيراميكا.

ق33 عبد الله مجدي مدافع سيراميكا كليوباترا يسجل هدف التعادل لبيراميدز بالخطأ في مرماه

ق20 جووول: إسلام عيسى يسجل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا بعدما وضع الكرة في المرمى الخالي بعد تمريرة من أحمد قندوسي.

ق11 تمريرة رائعة من أحمد قندوسي من خارج منطقة الجزاء وصلت الى فاخري لاكاي الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة قوية أرضية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل ليضيع هدف محقق.

ق10 تسديدة من محمد عادل لاعب سيراميكا كليوباترا من خارج منطقة الجزاء بعد خطأ من شريف إكرامي ولكن دفاع بيراميدز أبعدها بنجاح.

انطلاق المباراة