انتهت السوبر المصري - بيراميدز (2) 5-4 (2) سيراميكا.. تألق إكرامي يقود فريقه للبرونزية

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 15:51

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا - كأس السوبر المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ببطولة السوبر المصري.

ويلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا بعد قليل في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة السوبر المقامة بالإمارات.

فيما يلتقي الأهلي أمام الزمالك في الثامنة مساء بالمباراة النهائية.

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لمتابعة مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا دقيقة بدقيقة من هنا.

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انتهت.. إكرامي يتألق ويتصدى لركلة الترجيح الأخير ضد موكا.. بيراميدز ثالث السوبر المصري

ق 90+3 بسام يتألق ويبعد تسديدة إبراهيم عادل

ق 85 جووووول التعااااادل.. مروان حمدي يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مسجلا التعادل

ق 77 بلحاج يسجل في نفس الزاوية ويتقدم لسيراميكا من علامة الجزاء

ق76 إعادة ركلة الجزاء بسبب تقدم إكرامي أثناء التصدي

ق75 إكرامي يتألق ويتصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج

ق73 ركلة جزاااااء بسبب لمسة يد على أسامة جلال

ق70 مراوغة وتسديدة من أوجولا تمر بجوار القائم

ق65 مشاركة رمضان صبحي وصديق أوجولا بدلا من عبد الرحمن مجدي

ق46 ضربة رأسية خطيرة من عبد الرحمن مجدي تمر بجوار مرمى سيراميكا كليوباترا

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق40 تسديدة قوية من عبد الرحمن مجدي وتصدي رائع من محمد بسام حارس مرمى سيراميكا.

ق33 عبد الله مجدي مدافع سيراميكا كليوباترا يسجل هدف التعادل لبيراميدز بالخطأ في مرماه

ق20 جووول: إسلام عيسى يسجل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا بعدما وضع الكرة في المرمى الخالي بعد تمريرة من أحمد قندوسي.

ق11 تمريرة رائعة من أحمد قندوسي من خارج منطقة الجزاء وصلت الى فاخري لاكاي الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة قوية أرضية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل ليضيع هدف محقق.

ق10 تسديدة من محمد عادل لاعب سيراميكا كليوباترا من خارج منطقة الجزاء بعد خطأ من شريف إكرامي ولكن دفاع بيراميدز أبعدها بنجاح.

انطلاق المباراة

السوبر المصري سيراميكا كليوباترا بيراميدز
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