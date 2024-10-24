السوبر المصري - قندوسي يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا.. وتغييرات بالجملة في بيراميدز

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 15:26

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا - كأس السوبر المصري

يقود الجزائري أحمد قندوسي تشكيل نادي سيراميكا كليوباترا خلال مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري.

ويلعب سيراميكا كليوباترا امام بيراميدز بعد قليل ضمن مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة السوبر المصري.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: عبد الرحمن جمال - سعد سمير – جاستن أرثر - عبد الله مجدي.

الوسط: محمد عادل - محمود عبد الحفيظ - عمرو قلاوة - أحمد قندوسي - إسلام عيسى.

الهجوم: فاخري لاكاي.

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فيما أجرى كورنسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز تغييرات عديدة على تشكيل بيراميدز الذي خاض مباراة الزمالك في نصف النهائي.

ودفع المدرب الكرواتي بالثلاثي: مصطفى فتحي وعبد الرحمن مجدي ويوسف اوباما بالتشكيل الأساسي أمام سيراميكا كليوباترا.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد توفيق- علي جبر - أسامة جلال - كريم حافظ.

الوسط: محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - مصطفى فتحي.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏CLROPATAM STARTING XI 22 SHERIF EKRAMY 5 ALY GABR C 6 OSAMA GALAL 29 KARIM HAFEZ 23 AHMED ATEF 17 MOHAMED REDA 12 AHMED TAWFIK 20 ABDELRAHMAN MAGDY 7 YOUSEEF OBAMA 11 MOSTAFA FATHY 19 MARWAN HAMDY SUBS ELSHENNAWY ELSHENNAWY-SAMI-AL -SAMI- ALAA- DONGA- ELGABBAS SOBHI- ADEL TOURE- AWUJOOLA القابضة بضة رلقا ลกลิฟรักนิ้กกาช‏'‏‏

في المقابل يلتقي الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما تأهل الزمالك إلى النهائي بعد التغلب على بيراميدز بركلات الترجيح.

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