السوبر المصري - قندوسي يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا.. وتغييرات بالجملة في بيراميدز

يقود الجزائري أحمد قندوسي تشكيل نادي سيراميكا كليوباترا خلال مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري.

ويلعب سيراميكا كليوباترا امام بيراميدز بعد قليل ضمن مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة السوبر المصري.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: عبد الرحمن جمال - سعد سمير – جاستن أرثر - عبد الله مجدي.

الوسط: محمد عادل - محمود عبد الحفيظ - عمرو قلاوة - أحمد قندوسي - إسلام عيسى.

الهجوم: فاخري لاكاي.

فيما أجرى كورنسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز تغييرات عديدة على تشكيل بيراميدز الذي خاض مباراة الزمالك في نصف النهائي.

ودفع المدرب الكرواتي بالثلاثي: مصطفى فتحي وعبد الرحمن مجدي ويوسف اوباما بالتشكيل الأساسي أمام سيراميكا كليوباترا.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد توفيق- علي جبر - أسامة جلال - كريم حافظ.

الوسط: محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - مصطفى فتحي.

في المقابل يلتقي الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما تأهل الزمالك إلى النهائي بعد التغلب على بيراميدز بركلات الترجيح.