بعد ارتباطه بالزمالك.. غزل المحلة يعلن ضم يوسف حسن

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 15:14

كتب : FilGoal

يوسف حسن - غزل المحلة

أعلن غزل المحلة عن تعاقده مع يوسف حسن لاعب بلدية المحلة.

ووقع حسن على عقد انضمامه لزعيم الفلاحين لمدة 4 سنوات.

وتم التوقيع في حضور وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم وتامر خليل نائب رئيس النادي والمنسق العام، ووائل حبيب مدير إدارة التخطيط والتعاقدات وعمر سعد مدير شؤون اللاعبين.

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يوسف حسن البالغ من العمر 26 عاماً لعب من قبل لأندية الزمالك وسبورتنج وبورتو.

وتألق حسن مع بلدية المحلة في مركز لاعب الوسط المدافع.

وارتبط اللاعب بالانتقال إلى الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، وفي سوق يناير الماضي أيضا.

وأبرم غزل المحلة عدد من الصفقات لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد وعلى رأسها: محمد حمدي زكي القادم من أسوان وأحمد عبد الحكم مدافع سموحة وحسام جريشة لاعب المصري والتونسي محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي وعبد الرحمن صميدة مدافع بيراميدز السابق.

وعاد غزل المحلة إلى منافسات الدوري الممتاز رفقة بتروجيت وحرس الحدود.

فيما هبطت أندية: المقاولون العرب وبلدية المحلة والداخلية لدوري المحترفين.

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