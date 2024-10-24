الهلال يجدد مفاوضاته مع لاس بالماس لضم موليرو

فتح نادي الهلال السعودي باب التفاوض مجددا مع لاس بالماس الإسباني لضم لاعبه ألبرتو موليرو.

وطلب الهلال ضم موليرو قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الهلال فتح مجددا باب التفاض لضم الإسباني موليرو.

وقال لويس هيلجيرا، المدير الرياضي للنادي الإسباني عبر الصحيفة السعودية: "خلال الفترة الماضية حدث تواصل شفهي من جانب الهلال وأندية أخرى بالدوري السعودي للاستفسار عن وضعية اللاعب موليرو".

وأوضح "الصفقة قد تكون أعلى مما طلبه النادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ولكن نحن حتى الآن لم نقيم الوضع من الجوانب جميعها سواء الفنية أو المادية".

ولعب موليرو 10 مباريات مع فريقه بمجموع 776 دقيقة خلال الموسم الجاري، أسهم خلالها بتسجيل 4 أهداف.

لاعب الوسط صاحب الـ21 لعب 121 مباراة مع لاس بالماس وسجل 11 هدفا وصنع 13.

وفي حال نجح الهلال في ضم موليرو سيتم قيده تحت السن، إذ تسمح لوائح الدوري السعودي بقيد 10 لاعبين أجانب من بينهم لاعبين تحت السن.

ويضم الهلال بين صفوفه البرازيل ماركوس ليوناردو كلاعب تحت السن ولديه مكانا شاغرا لضم لاعب جديد.