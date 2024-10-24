سلة - عمرو مصيلحي يكشف لـ في الجول حقيقة نقل نهائي الدوري إلى الإسكندرية

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 14:58

كتب : هاني العوضي

عمرو مصيلحي - كرة سلة

نفى عمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة والمرشح لرئاسة الاتحاد ما تردد عن اعتزامه لنقل نهائي دوري السوبر إلى الإسكندرية حال نجاحه.

وقال مصيلحي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "نهائيات البطولات لا تقام إلا في العاصمة ولا صحة لمسألة نقلها للإسكندرية".

وأوضح "كل ما نقل على لساني بذلك الصدد غير صحيح، وأتمنى أن تدور الأجواء الانتخابية بما يليق باتحاد السلة دون أن ننحدر لمثل هذه الأكاذيب".

أخبار متعلقة:
كرة سلة - من بورتوريكو.. الزمالك يعلن تعاقده مع كايل فيناليس كرة سلة - عمرو مصيلحي يترشح لرئاسة الاتحاد المصري كرة سلة - العربي القطري يحصد لقب البطولة العربية لأول مرة بالفوز على الاتحاد

مصيلحي هو نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة الحالي وتواجد في أكثر من دورة كعضو مجلس إدارة.

وسيترشح مصيلحي على رأس قائمة كاملة وجاءت أسمائها كالتالي:

خالد القوصي

حسين البشبيشي

محمد ايهاب محسن

هاني عبد المنعم

طارق السعيد

أحمد الشرقاوي

نيرة محمد أنور

سامر سيف

جمال عبد القادر

القائمة تضم 9 أسماء وستختار الجمعية العمومية 8 منهم فقط وهو عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وقال مصيلحي لـ FILGoal.com: " حرصت على تواجد عناصر من الأهلي والزمالك ضمن قائمتي، هاني عبد المنعم مدير أهلى مدينة نصر السابق ونجم اللعبة وأيضا طارق السعيد مدير جهاز اللعبة بالزمالك ونجم اللعبة الأسبق".

ومن المفترض أن يتولى مجلس الإدارة الجديد إدارة اتحاد كرة السلة خلال الفترة ما بين 2024 حتى 2028.

عمرو مصيلحي اتحاد السلة
نرشح لكم
كرة سلة - من بورتوريكو.. الزمالك يعلن تعاقده مع كايل فيناليس كرة سلة - عمرو مصيلحي يترشح لرئاسة الاتحاد المصري كرة سلة - العربي القطري يحصد لقب البطولة العربية لأول مرة بالفوز على الاتحاد انتهت كرة سلة - الاتحاد (71)-(81) العربي.. زعيم الثغر يخسر لقب البطولة العربية كرة سلة - إصابة جديدة تضرب الاتحاد قبل خوض نهائي البطولة العربية كرة سلة - الاتحاد يهزم سبورتنج ويتأهل لنهائي البطولة العربية كرة سلة - الاتحاد يهزم الوحدة الإماراتي ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية كرة سلة - سبورتنج يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز على سموحة
أخر الأخبار
السوبر المصري - قندوسي يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا.. وتغييرات بالجملة في بيراميدز 24 دقيقة | الكرة المصرية
بعد ارتباطه بالزمالك.. غزل المحلة يعلن ضم يوسف حسن 36 دقيقة | الدوري المصري
الهلال يجدد مفاوضات مع لاس بالماس لضم موليرو 42 دقيقة | ميركاتو
سلة - عمرو مصيلحي يكشف لـ في الجول حقيقة نقل نهائي الدوري إلى الإسكندرية 52 دقيقة | كرة سلة
رافينيا: الفوز على بايرن ميونيخ يعتبر انتقاما ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
استمرار احتجاز ثلاثي الزمالك وإرجاء المحاكمة إلى 29 أكتوبر ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - شكوك حول لحاق داري بمواجهة العين بعد تأكد غيابه أمام الزمالك ساعة | الكرة المصرية
كما انفرد في الجول.. كاف يعلن موعد ومكان حفل جوائزه السنوي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 3 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة