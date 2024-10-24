خبر في الجول - شكوك حول لحاق داري بمواجهة العين بعد تأكد غيابه أمام الزمالك

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة المدافع المغربي أشرف داري في مواجهة العين الإماراتي.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك شكوك حول إمكانية مشاركة أشرف داري أمام العين بعدما تأكد غيابه عن المشاركة ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وعاني داري من الإصابة على مستوى الكاحل ويخضع لبرنامج تأهيلي تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.

وانضم داري إلى الأهلي قادما من بريست الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يشارك المدافع المغربي مع الأهلي حتى الآن منذ الانضمام للفريق.

وتعرض داري للإصابة خلال مشاركته مع المغرب خلال فترة التوقف الدولي بشهر سبتمبر الماضي.

وتواجد داري بقائمة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك ولكنه لم يشارك وجلس على مقاعد البدلاء.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما تأهل الزمالك إلى النهائي بعد التغلب على بيراميدز بركلات الترجيح.