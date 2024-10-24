يامال: الكلاسيكو؟ نحن أفضل فريق في العالم

أبدى لامين يامال نجم برشلونة سعادته بفوز فريقه الكبير على بايرن ميونيخ 4-1 في دوري أبطال أوروبا.

وقال يامال في تصريحاته لقناة سي بي إس سبورتس عقب المباراة: "أتمنى أن يتم تذكري كأسطورة في تاريخ برشلونة".

وأضاف "سيكون من الرائع أن أحظى بإرث هنا. أمر لا يصدق أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي العظيم".

وعن الكلاسيكو المقبل ضد ريال مدريد يوم السبت قال: "نؤمن أننا أفضل فريق في العالم ونحن نثبت ذلك".

واختتم "سندخل المباراة بكل قوتنا، وليفُز الطرف الأفضل".

ونجح برشلونة في كسر الهيمنة البافارية والتي استمرت لمدة ست مباريات متتالية.

وكان آخر انتصار لبرشلونة على حساب بايرن ميونيخ في مايو 2015 عندما انتصر الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف دون مقابل.

ومنذ ذلك الانتصار لعب الفريقان ست مرات في دوري أبطال أوروبا ونجح بايرن ميونيخ في الفوز بكل تلك المواجهات.

ما لم يحدث منذ 2009

سجل برشلونة أربعة أهداف في شباك بايرن ميونيخ للمرة الثانية تاريخيا.

وتعتبر تلك هي المرة الأولى لهز شباك بايرن ميونيخ أربع مرات من جانب الفريق الكتالوني منذ مواجهة أبريل 2009.

ولم ينجح برشلونة تاريخيا في هز شباك بايرن ميونيخ أكثر من أربع مرات من قبل.

وسجل رافينيا ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف لليفاندوفسكي في المواجهة التي انتهت بفوز برشلونة على بايرن ميونيخ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما المباراة السابقة التي نجح برشلونة في تسجيل أربعة أهداف في شباك بايرن ميونيخ كانت في 2009 وسجل فيها ليونيل ميسي ثنائية مقابل هدف لكل من تيري هنري وصامويل إيتو بالمواجهة التي انتهت بأربعة أهداف دون مقابل.

ويلعب برشلونة في دور المجموعات مع كل من ريد ستار بلجراد وبريست ودورتموند وبنفيكا وأتالانتا.

وكان برشلونة قد خسر أمام موناكو في المباراة الافتتاحية قبل أن يهزم يانج بويز ثم بايرن ميونيخ.

أما بايرن ميونيخ فيلعب أمام كل من بنفيكا وباريس سان جيرمان وشاختار وفينورد وسلوفان براتيسلافا على الترتيب في دوري أبطال أوروبا.