السوبر المصري -الأهلي يحدد موعد عودته من الإمارات

حدد الأهلي موعد عودة بعثته من الإمارات عقب الفراغ من المشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، في نهائي البطولة.

وتعود بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة،إلى القاهرة، عقب مباراة نهائي كأس السوبر المصري مباشرة.

ويرافق البعثة محمود الخطيب رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، و محمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.

ويرتبط الأهلي بمواجهة العين الإماراتي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي النسخة 22 من كأس السوبر المصري وللمرة التاسعة يبن الفريقين.

ويدير أمين عمر نهائي كأس السوبر المصري في مدينة أبوظبي الإماراتية بين فريقي الأهلي ضد الزمالك.

وجاء طاقم تحكيم نهائي كأس السوبر كالتالي:

حكم ساحة: أمين عمر

مساعد أول: محمود أبو الرجال

مساعد ثان: أحمد حسام

حكم رابع: أحمد الغندور

حكم تقنية فيديو: محمد معروف

حكم تقنية فيديو مساعد: محمود عاشور.

وسيرتدي الزمالك الطاقم الأسود الكامل بسبب تعارض الزي الأساسي (الأبيض الكامل) لفريق الزمالك مع زي الأهلي بسبب ارتداء المنافس للشورت الأبيض.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي.

فيما فاز الزمالك على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.