تصنيف فيفا - منتخب مصر يصعد مجددا.. والأرجنتين تحافظ على الصدارة

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

منتخب مصر - بوتسوانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال والذي شهد قفزة لمنتخب مصر.

وصعد منتخب مصر مراكز ليرتقي للمركز 30 عالميا، والثالث إفريقيا بعد المغرب والسنغال.

وكان منتخب مصر قد قفز في تصنيف الشهر الماضي 5 مراكز وصعد للمركز 31 عالميا.

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بينما حافظ منتخب الأرجنتين المتوج بلقب كوبا أمريكا على صدارة التصنيف العالمي.

وحافظ منتخب فرنسا على تواجده بالمركز الثاني ضمن التصنيف.

وواصل منتخب إسبانيا حفاظه على المركز الثالث عالميا بفضل تتويجه بلقب يورو 2024.

وعلى مستوى إفريقيا ظل منتخب المغرب في الصدارة وقفز لـالمركز 13 بدلا من 14، وكذلك قفز منتخب السنغال للمركز 20 بدلا من 21.

وجاء ترتيب منتخبات قارة إفريقيا كالآتي:

13- المغرب (+1)

20- السنغال (+1)

30- مصر (+1)

36- نيجيريا (+3)

37- الجزائر (+4)

40- كوت ديفوار (7-)

47- تونس (11-)

49- الكاميرون (4+)

54- مالي

57 - الكونغو (+1)

وجاءت قائمة المراكز الأولى في تصنيف فيفا كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إسبانيا

4- إنجلترا

5- البرازيل

6- بلجيكا

7- البرتغال

8- هولندا

9- إيطاليا

10- كولومبيا

منتخب مصر منتخب الأرجنتين تصنيف فيفا
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