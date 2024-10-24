فودين: كنت أفضل لاعب في الموسم الماضي.. وهذا ما سأفعله للعودة

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 11:55

كتب : FilGoal

فيل فودين

أبدى فيل فودين لاعب مانشستر سيتي سعادته بالفوز بجائزة رجل المباراة في فوز فريقه على سبارتا براج التشيكي في دوري أبطال أوروبا.

فيل فودين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال فودين في تصريحاته لقناة TNT Sports عقب المباراة: "كوني أفضل لاعب في العام الماضي، هذا هو المستوى الذي يريد الجميع رؤيته".

وأضاف "هذا هو المعيار الذي حددته لنفسي وأريد أن أعود إليه".

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وأوضح "الموسم طويل بما يكفي لأستعيد مستواي، وأحتاج فقط لمواصلة التقدم وإظهار ما يمكنني فعله".

وسحق سيتي منافسه سبارتا براج بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، حيث سجل فودين الهدف الأول.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن أستون فيلا وليفربول في المقدمة.

فيل فودين مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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