السوبر المصري - ٦ معلقين للقمة بين الأهلي والزمالك.. واعتذار مدحت شلبي

تقام قمة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك الليلة وتذاع بصوت 6 معلقين عبر قنوات أون تايم سبورتس وإم بي سي مصر وأبو ظبي الرياضية.

يعلق الإماراتي فارس عوض على قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري عبر قناة إم بي سي مصر.

واعتذر مدحت شلبي عن عدم التعليق على نهائي كأس السوبر المصري الليلة بين الأهلي والزمالك، حيث كان من المفترض.

ونشرت صفحة شلبي الرسمية عبر فيسبوك: “يعتذر مدحت شلبى عن عدم التعليق على نهائى كأس السوبر المصرى بسبب تعرضه لنزلة برد. دعواتنا له بدوام الصحة والشفاء العاجل بإذن الله”.

وعبر قناة أون تايم سبورتس 1، يتواجد بلال علام على القناة الصوتية الأولى، ومحمود أبو الركب عبر القناة الصوتية الثانية.

بينما يتواجد أيمن الكاشف وعامر عبد الله عبر القناتين الصوتيتين لأون تايم سبورتس 2.

عامر عبد الله سيتواجد أيضا عبر القناة الصوتية الأولى لأبو ظبي الرياضية، بينما سيتواجد عصام عبده على القناة الصوتية الثانية.

ويلتقي الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما تأهل الزمالك إلى النهائي بعد التغلب على بيراميدز بركلات الترجيح.