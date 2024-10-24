مواعيد مباريات الخميس 24 أكتوبر - الأهلي والزمالك.. ومرموش وعبد المنعم بالدوري الأوروبي

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 10:50

كتب : FilGoal

إمام عاشور - عبد الله السعيد - الأهلي - الزمالك - السوبر الإفريقي

يشهد اليوم الخميس مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في مواجهة مرتقبة ضمن نهائي كأس السوبر المصري.

ويقدم لكم جميع مواعيد مباريات اليوم الخميس 24 أكتوبر والقنوات الناقلة.

وفي الدوري الأوروبي يلعب اينتراخت فرانكفورت بقيادة عمر مرموش ضد أر إف اس ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

فيما يلعب نيس الذي يضم بين صفوفه محمد عبد المنعم ضد فرينكفاروزي المجري ضمن الدوري الأوروبي.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

السوبر المصري

الأهلي × الزمالك (المباراة النهائية).. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع المبارة على قنوات أون تايم سبورتس وام بي سي مصر وأبو ظبي الرياضية ويعلق عليها كل من أيمن الكاشف وفارس عوض وعامر عبد الله.

بيراميدز × سيراميكا كيلوباترا (مباراة تحديد المركز الثالث).. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وتذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورتس وام بي سي مصر وأبو ظبي الرياضية.

السوبر المصري
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