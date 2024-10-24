النصر الليبي يعلن مواجهة الزمالك في مهرجان اعتزال خالد حسين

الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 00:50

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن نادي النصر الليبي مواجهة الزمالك في مهرجان اعتزال نجمه السابق خالد حسين.

وكشف نادي النصر الليبي عن استضافة مواجهة بطل ليبيا أمام بطل السوبر الإفريقي في مهرجان الاعتزال.

وأشار نادي النصر الليبي إلى الإعلان عن تفاصيل أكثر خلال الفترة المقبلة.

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وكتب نادي النصر عبر حسابه الرسمي:

"برعاية سيادة الفريق ركن خالد خليفة حفتر، بطل ليبيا -النصر- يواجه بطل السوبر الإفريقي -الزمالك- في مواجهة اعتزال رمز الوفاء خالد حسين.. انتظروا تفاصيل أكثر".

ويبلغ خالد حسين الترهوني الشهير بـ "كمونة" 47 عاما وكان قد اعتزل في عام 2014.

ولعب الترهوني 23 مباراة مع منتخب ليبيا خلال الفترة من 1999 إلى 2010.

وكان خالد حسين يشغل مركز الوسط، ولعب لفريق النصر الليبي خلال الفترة من 1996 وحتى 2012.

وتوج بلقب كأس ليبيا ثلاث مرات مع النصر الليبي أعوام 1997 و2003 و2010.

النصر الليبي الزمالك مهرجان اعتزال
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