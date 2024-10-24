دوري الأبطال - ليل المتخصص أمام الإسبان يعود أمام أتليتكو.. وفوز متأخر لـ إنتر

قلب ليل تأخره أمام أتليتكو مدريد إلى فوز بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أتليتكو تقدم مبكرًا على ملعبه في الدقيقة الثامنة مستغلا خطأ المدافع الفرنسي، لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد.

ونجح ليل في العودة بالشوط الثاني، مسجلا 3 أهداف، جاء الأول عن طريق إيدون زيجروفا بتسديدة رائعة R2، ثم أضاف جوناثان ديفيد هدفين في الدقيقتين 74 من ضربة جزاء، و89.

ليل نجح في تحقيق فوزه الثاني على التوالي، وأمام منافس إسباني بعدما حقق الفوز على حساب ريال مدريد بهدف، ليصل للنقطة السادسة، فيما توقف رصيد أتليتكو مدريد عند 3 نقاط في المركز 27 برصيد 3 نقاط.

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وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

فينورد × بنفيكا

وفي الجولة ذاتها، حقق فينورد مفاجأة بالفوز أمام مضيفه بنفيكا على ملعب النور بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

سجل ثلاثية فينورد أياسي أويدا في الدقيقة 12، وأنتوني ميلامبو هدفين في الدقيقتين 33، و90+2، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد أكتورك أوجلو في الدقيقة 65.

بتلك النتيجة رفع فينورد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ16، فيما توقف رصيد بنفيكا عند 6 نقاط في المركز الـ13.

سالزبورج × دينامو زغرب

حقق دينامو زغرب الكرواتي فوزًا خارج الأرض في النمسا أمام سالزبورج بهدفين نظيفين، سجلهما لوكا مينالو في الدقيقة 49، وبرونو بيتكوفيتش في الدقيقة 84.

ونال حارس سالزبورج الكسندر شلاجر ‏بطاقة حمراء في الدقيقة 66، سهلت المهمة على الضيوف.

ورفع زغرب رصيده إلى 4 نقاط بعدما نجح في تحقيق فوزه الأول ليسبق بايرن ميونيخ بمركز ويتواجد في المركز الـ22، فيما يقبع سالزبورج في المركز الـ34 رفقة 6 أندية لم تجمع أي نقطة حتى الآن.

يانج بويز × إنتر

حقق إنتر فوزًا متأخرا أمام يانج بويز السويسري بهدف نظيف، سجله ماركوس تورام في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأضاع أرناتوفيتش ضربة جزاء في الدقيقة 48 تصدى لها الحارس السويسري.

إنتر رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، فيما يقبع يانج بويز في المركز قبل الأخير بدون أي نقطة.

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أتالانتا × سيلتك

سيطر التعادل السلبي على مواجهة أتالانتا حامل لقب الدوري الأوروبي، وضيفه سيلتك الأسكتلندي.

أتالانتا وصل للنقطة الخامسة في المركز الـ17، ويحل خلفه سيلتك في المركز 20 برصيد 4 نقاط.

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ستاد بريست × باير ليفركوزن

فشل ليفركوزن في مواصلة انطلاقته المميزة وسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام مضيفه بريست الفرنسي.

ورغم تقدم ليفركوزن عن طريق فلوريان فيرتز في الدقيقة 24، إلا أن بيير لي ميلو نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 39.

بريست وليفركوزن يتواجدان في المركزين الخامس والسادس برصيد 7 نقاط، ضمن 7 فرق جمعوا 7 نقاط، خلف أستون فيلا وليفربول في الصدارة بـ9 نقاط.

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