أكروباتية خرافية من هالاند.. سيتي يقسو على سبارتا براج بخماسية في دوري أبطال أوروبا

سجل إرلينج هالاند هدفا خرافيا في فوز مانشستر سيتي العريض على حساب سبارتا براج التشيكي.

وفاز مانشتسر سيتي على سبارتا براج 5-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل فيل فودين وإرلينج هالاند (هدفين) وجون ستونز وماتيوس نوينز أهداف سيتي في شباك سبارتا براج.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 7 نقاط بعد 3 مباريات.

فيما توقف رصيد سبارتا براجا عند 4 نقاط.

الفريق التشيكي نال الهزيمة الأولى بعد 3 جولات في دوري أبطال أوروبا.

سيتي بقيادة بيب جواريدولا كسر إحصائية مانشستر يونايتد مع السير اليكس فيرجسون.

ووصل سيتي إلى 26 متتالية بدون هزيمة في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2022-2024.

فيما كان مانشستر يونايتد يحمل الرقم القياسي برصيد 25 مباراة بين عامي 2007-2009.

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وصف المباراة

بدأ مانشتسر سيتي المباراة بضغط هجومي مبكر، ونجح فيل فودين في تسجيل الهدف الأول مستغلا تمريرة مانويل أكانجي في الدقيقة الثالثة.

وواصل سيتي هجومه وأهدر هالاند فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة صاروخية.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أكانجي الهدف الثاني لكن حكم المباراة ألغاه لوجود خطأ على المدافع السويسري.

وأحرز هالاند الهدف الثاني عند الدقيقة 58 بطريقة أكروباتية رائعة.

وفي الدقيقة 64 نجح جون ستونز مدافع مانشستر سيتي في تسجيل الهدف الثالث بضربة رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 68 عاد هالاند ليضيف الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه بتسديدة يمينية متقنة.

واختتم ماتيوس نونيز أهداف المباراة بستيجل الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 87.