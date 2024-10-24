فليك يُنهي العقدة.. هاتريك رافينيا يقود برشلونة للفوز على بايرن ميونيخ برباعية

أنهى فريق برشلونة عقدة بايرن ميونيخ بعد استمرار التفوق البافاري في آخر ست مواجهات بين الفريقين.

ونجح برشلونة تحت قيادة الألماني هانز فليك في إنهاء العقدة بعد الفوز على بايرن ميونيخ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ونجح رافينيا في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك مانويل نوير ليحقق الانتصار الغائب للفريق الكتالوني منذ 2015.

وصف المباراة

بدأ اللقاء حماسيا منذ الثواني الأولى إذ نجح برشلونة في هز الشباك سريعا في الثانية 58.

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بأقل من دقيقة... رافينيا يفتتح التسجيل لبرشلونة 😱⚽️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/3AGag6RdcP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2024

ونجح رافينيا في تسجيل الهدف الأول بهدف رائع في شباك مانويل نوير.

وكاد هاري كين أن يسجل التعادل سريعا في الدقيقة الثامنة لكن نجح إنياكي بينا في تشتيت الكرة.

وسجل هاري كين بالفعل في الدقيقة الثامنة برأسية رائعة في الدقيقة العاشرة لكن تم إلغاء الهدف بعد ذلك عن طريق تقنية الفيديو بسبب تسلل المهاجم الإنجليزي.

واستمر ضغط بايرن ميونيخ على دفاعات برشلونة بحثا عن التعادل مع تراجع تام للفريق الكتالوني.

ونجح بايرن ميونيخ في ترجمة السيطرة البافارية في الدقيقة 18 بهدف رائع في شباك برشلونة عن طريق هاري كين.

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بايرن ميونيخ يدرك التعادل سريعاً عن طريق هاري كين 🔥⚽️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/iT6uXMb448 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2024

وتبادل الفريقان السيطرة بعد تعادل بايرن ميونيخ بحثا عن الهدف الثاني.

وكاد رافائيل جيريرو في تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في الدقيقة 34 لكن شتتها كوبارسي بنجاح.

ومن هجمة مرتدة ناجحة، سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36 بعد تمريرة رائعة من فيرمين لوبيز الذي استغل خروج نوير ووصلت الكرة إلى مهاجم برشلونة المنفرد بالمرمى.

واستغل رافينيا تراجع بايرن ميونيخ ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45 قبل ثواني من نهاية الشوط الأول بتسديدة رائعة على يسار نوير.

ومع بداية الشوط الثاني نجح رافينيا في تسجيل رابع أهداف برشلونة والهاتريك في الدقيقة 56 بتسديدة رائعة.

ودفع فليك بالهولندي فرينكي دي يونج في الدقيقة 61 بدلا من فيرمين لوبيز.

بينما دفع فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ بالرباعي جمال موسيالا وكومان وليروي ساني وجروتسيكا بدلا من توماس مولر وسيرجي جنابري وبالينيا وأوليسي.

وهدأ اللقاء بعد رباعية برشلونة، ودفع فليك بداني أولمو بدلا من رافينيا في الدقيقة 76.

كما شارك جافي وأنسو فاتي وباو فيكتور في الدقيقة 85 بدلا من لامين جمال وليفاندوفسكي وبيدري.

ويحل برشلونة ضيفا على ريد ستار بلجراد الصربي يوم 6 نوفمبر في رابع مباريات الفريق الكتالوني.

بينما يستضيف بايرن ميونيخ فريق بنفيكا يوم 6 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة السادسة عقب مرور ثلاث جولات في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 3 نقاط في المركز الـ 23.

كسر الهيمنة البافارية

نجح فريق برشلونة تحت قيادة هانز فليك في كسر الهيمنة البافارية والتي استمرت لمدة ست مباريات متتالية.

وكان آخر انتصار لبرشلونة على حساب بايرن ميونيخ في مايو 2015 عندما انتصر الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف دون مقابل.

ومنذ ذلك الانتصار لعب الفريقان ست مرات في دوري أبطال أوروبا ونجح بايرن ميونيخ في الفوز بكل تلك المواجهات.

وبعد ست انتصارات متتالية للفريق البافاري نجح برشلونة بقيادة رافينيا في تحقيق الفوز الغائب منذ أكثر من تسع سنوات.

ما لم يحدث منذ 2009

سجل برشلونة أربعة أهداف في شباك بايرن ميونيخ للمرة الثانية تاريخيا.

وتعتبر تلك هي المرة الأولى لهز شباك بايرن ميونيخ أربع مرات من جانب الفريق الكتالوني منذ مواجهة أبريل 2009.

ولم ينجح برشلونة تاريخيا في هز شباك بايرن ميونيخ أكثر من أربع مرات من قبل.

وسجل رافينيا ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف لليفاندوفسكي في المواجهة التي انتهت بفوز برشلونة على بايرن ميونيخ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما المباراة السابقة التي نجح برشلونة في تسجيل أربعة أهداف في شباك بايرن ميونيخ كانت في 2009 وسجل فيها ليونيل ميسي ثنائية مقابل هدف لكل من تيري هنري وصامويل إيتو بالمواجهة التي انتهت بأربعة أهداف دون مقابل.

ويلعب برشلونة في دور المجموعات مع كل من ريد ستار بلجراد وبريست ودورتموند وبنفيكا وأتالانتا.

وكان برشلونة قد خسر أمام موناكو في المباراة الافتتاحية قبل أن يهزم يانج بويز ثم بايرن ميونيخ.

أما بايرن ميونيخ فيلعب أمام كل من بنفيكا وباريس سان جيرمان وشاختار وفينورد وسلوفان براتيسلافا على الترتيب في دوري أبطال أوروبا.