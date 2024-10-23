صلاح يصنع أمام لايبزج ويقود ليفربول للعلامة الكاملة بـ دوري الأبطال

واصل ليفربول انطلاقته المميزة في دوري أبطال أوروبا بتحقيق الفوز الثالث على التوالي على حساب لايبزج بهدف نظيف في الجولة الثالثة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف الوحيد المباراة الوحيد داروين نونيز بعد متابعة لرأسية محمد صلاح الذي شارك 63 دقيقة.

ليفربول كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب ميلان الإيطالي 3-1، قبل الفوز في الجولة الثانية على حساب بولونيا 2-0.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط بالتساوي مع أستون فيلا في صدارة دوري المجموعات لدوري الأبطال، ولكن فيلا يتقدم بفارق الأهداف.

وبقي لايبزج في المركز الـ32 بدون رصيد بعدما خسر مبارياته الثلاث أمام أتليتكو مدريد، ويوفنتوس، قبل خسارة اليوم أمام ليفربول.

صلاح شارك في مباراته رقم 69 في دوري الأبطال مع ليفربول، ليتقدم إلى المركز الثالث في قائمة أكثر لاعبي النادي مشاركة في البطولة على مر العصور خلف جيمي كاراجر الذي لعب 91 مباراة بقميص الريدز، وستيفن جيرارد الذي ظهر في 87 مباراة بدوري الأبطال.

وصنع صلاح هدف ليفربول الوحيد في المباراة، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 7 أهداف وصناعة 7 مثلهم.

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وأجرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول 3 تبديلات عن التشكيل الذي بدأ مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع حيث دفع بـ نونيز بدلا من جوتا المصاب، فيما أبقى روبرتسون وجونز على مقاعد البدلاء واختار بدلا منهما تسيميكاس، وماك أليستر.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: كايمهين كيليهر - ترنت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كوستاس تسيميكاس - ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو

وغاب عن ليفربول الخماسي المصاب أليسون بيكر، وكونور برادلي، وفيديريكو كييزا، وهيرفي إليوت، وديوجو جوتا.

ونجح أوبيندا مهاجم لايبزج في تسجيل هدفين ولكن ألغاهما الحكم بداعي التسلل.

هدف أوبيندا الأول جاء في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة سكنت شباك ليفربول ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل، قبل أن يسجل هدفا أبيضا جديدا في الدقيقة 83 بعد متابعته لتسديدة ارتدت من الحارس كيلير.

ويتلقى لـ ليفربول هذا الموسم في دوري المجموعات بدوري الأبطال مواجهات ريال مدريد، وباير ليفركوزن، وليل على ملعبه في أنفيلد، فيما يخرج لمواجهة أيندهوفن وجيرونا خارج ملعبه.

أما لايبزج فيواجه سبورتينج لشبونة أستون فيلا على ملعبه، فيما يخرج لمواجهة إنتر، وسيلتك وشتورم جراتز.

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