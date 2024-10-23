كريسبو مدرب العين:علينا إيجاد حل لأزمتنا قبل مواجهة الأهلي

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 23:33

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي - العين - الهلال

اعترف هيرنان كريسبو مدرب العين الإماراتي بمعاناة فريقه من أزمة فنية قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

ولكن العين سيواجه دبا الحصن يوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

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وقال كريسبو مدرب العين الإماراتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة دبا الحصن: "مباراة الهلال كلفتنا كثيرا من الناحية البدنية واستهلكنا خلالها نسبة كبيرة من طاقتنا".

وأضاف "بعد مباراة دبا الحصن في الدوري سنذهب للقاهرة لمواجهة الأهلي والكل يعلم مدي أهمية هذه المباراة".

وتابع"يجب أن نصل مصر جاهزين بنسبة 100%. إنها ليست مجرد مباراة وربما تمتد لأشواط إضافية لذا علينا أن نكون حريصين للغاية".

وشدد "نحن أحد أخطر الفرق في تسجيل الأهداف، لكننا في الوقت ذاته نستقبل العديد من الأهداف. إنها مشكلة وعلينا إيجاد حلها".

العين كان قد خسر من الهلال السعودي 5-4 بعد مباراة مثيرة للغاية ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأعلنت شركة تذكرتي نفاد تذاكر الجمهور لمباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في الدور الأول لبطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية.

وتم طرح التذاكر مساء أول أمس الإثنين واستمرت لأقل من 48 ساعة على موقع تذكرتي قبل أن تنفد.

وأعلنت قنوات إم بي سي مصر وأون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية إذاعة المباراة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

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