"أخطاء غير مقصودة".. الزمالك يعتذر في بيان رسمي لدولة الإمارات

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن الأحداث التي صاحبت مواجهة الفريق ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

واعتذر نادي الزمالك في بيانه الرسمي لدولة الإمارات وأعرب عن أسفه الشديد بسبب الأخطاء غير المقصودة من أي فرد من أفراد البعثة.

وشدد الزمالك على عدم تهاونه في اتخاذ الإجراءات الصارمة من الناحية القانونية والإدارية والتأديبية الكفيلة لردع كل من شارك في هذه الأزمة.

وأكد الزمالك مشاركته في المباراة النهائية للسوبر أمام الأهلي تقديرا لدولة الإمارات.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

"يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وجميع أعضاء مجلس الإدارة على احترامهم الشديد وتقديرهم المتناهي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعباً وجميع أجهزتها، كما يؤكد مجلس الإدارة على احترامه للقضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واحترامه لجميع قراراته وأحكامه ويؤكد ثقته التامة به".

"كما يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن أسفه الشديد واعتذاره عما وقع من أخطاء غير مقصودة من أي فرد من أفراد بعثة الفريق وأننا نُكِن لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل الحب والاحترام لاسيما وأن جميع أجهزة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لم تدخر جهداً لتسهيل وتيسير عمل البعثة، وأن أعضاء البعثة بالكامل يتم التعامل معهم بكامل الاحترام والحيادية وأن جميع أجهزة الدولة من تاريخ وصول بعثة الفريق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وهم يتلقون معاملة راقية من كافة الأجهزة المعنية وتذليل كافة العقبات ولم تواجه البعثة سوى الحب والتقدير والاحترام من جميع أجهزة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

"ويؤكد نادي الزمالك ومجلس إدارته أنه وانطلاقاً من أواصر المحبة والاحترام والتقدير الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعباً واحتراماً لتعهداتها يؤكدون على خوضهم المباراة النهائية لكأس السوبر المصري احتراماً وتقديراً للجهود المبذولة من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وتصميماً منهم على إنجاح هذه النسخة من البطولة تحت رعاية مجلس أبو ظبي الرياضي، ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأجهزتها المعنية قاموا على تنظيم البطولة الحالية والبطولات السابقة بأقصى درجات الاحترافية مطابقة للمعايير الدولية من الناحية التنظيمية وجودة الملاعب وحسن وكرم الضيافة والتي ليست بغريبة عن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

"وفي ذات السياق ينفي مجلس إدارة نادي الزمالك رئيساً وأعضاءً أنهم قد أدلوا بأي تصريحات أو بيانات من التي تناقلتها وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي وأن أي تصريح نُسب لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة هو أبعد ما يكون عن الحقيقة ولا يمثل نادي الزمالك ولا يعبر إلا عن وجهة نظر محرره فقط".

"كما يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة من الناحية القانونية والإدارية والتأديبية الكفيلة لردع كل من شارك أو تسبب في هذه الأزمة".

ماذا حدث؟

عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه.

وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقواله في الواقعة.

وكشف FilGoal.com أن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، الذي تم اتهامه مع لاعبي الزمالك بالاعتداء على فرد الأمن الإماراتي.

بعدها أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس النادي سيعقد جلسة مع حسام المندوه رئيس البعثة في الإمارات وأحمد سليمان عضو المجلس بالإضافة إلى باقي أعضاء مجلس الإدارة لدراسة إمكانية عدم استكمال الفريق لبطولة السوبر والعودة للقاهرة بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة.

ثم أكد حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك أن مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة المالية التي تم توقيعها على الثلاثي المحتجز في قسم الشرطة.

وقال سالم في تصريحات لـ FilGoal.com: "تمت إحالة الثلاثي عبد الواحد السيد ونبيل عماد إلى المحاكمة وتم تحديد جلسة عاجلة".

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن الأحداث التي صاحبت مواجهة الفريق ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

وأعرب نادي الزمالك عن تقديره التام لدولة الإمارات العربية الشقيقة وكافة الجهات القائمة على تنظيم كأس السوبر.

وكلف مجلس إدارة الزمالك الجهات المختصة بالنادي بفتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت المباراة لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الأهلي في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر.