تقرير: منتخب تونس يتفق مع مدربه الجديد

اتفق الاتحاد التونسي مع المدرب الجديد الذي سيقود منتخب تونس خلفا لفوزي البنزرتي.

ورحل فوزي البنزرتي عن تدريب منتخب تونس بعد 4 مباريات فقط.

وبحسب إذاعة موزاييك التونسية، فغن الاتحاد التونسي لكرة القدم توصل لاتفاق مبدئي مع سامي الطرابلسي لتولي تدريب منتخب تونس خلفا لفوزي البنزرتي.

وأوضحت التقارير أن الطرابلسي أعطى الموافقة وبالتالي حصول الاتفاق المبدئي بين الطرفين في انتظار الإعلان الرسمي.

الطرابلسي سبق له قيادة منتخب تونس بين عامي 2011-2013، كما تولى تدريب نادي السيلية القطري بين عامي 2013-2023.

البنزرتي صاحب الـ 74 عاما قاد الفريق في 4 مباريات فقط منذ توليه المسؤولية قبل الرحيل عن تدريب تونس.

وخلال المباريات التي قادها البنزرتي حقق الفريق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى.

وفي فترة التوقف الدولي الماضية لعب منتخب تونس مباراتين ضد جزر القمر، تعادل في واخدة وخسر الأخرى.

ويحتل منتخب تونس حاليا صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن جزر القمر صاحبة المركز الثاني.

وسيلعب منتخب تونس خلال فترة التوقف الدولي المقبلة مع كل من مدغشقر وجامبيا لتحديد المتأهلين لكأس أمم إفريقيا.