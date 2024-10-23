السوبر المصري - القمة الثانية.. أمين عمر حكما لمواجهة الأهلي ضد الزمالك

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 22:29

كتب : أحمد الخولي

أمين عمر وطاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك - الدوري المصري

يدير أمين عمر نهائي كأس السوبر المصري في مدينة أبوظبي الإماراتية بين فريقي الأهلي ضد الزمالك.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي النسخة 22 من كأس السوبر المصري وللمرة التاسعة يبن الفريقين.

استقرت لجنة الحكام على طاقم تحكيم مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري كالآتي:

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حكم ساحة: أمين عمر

مساعد أول: محمود أبو الرجال

مساعد ثان: أحمد حسام

حكم رابع: أحمد الغندور

حكم تقنية فيديو: محمد معروف

حكم تقنية فيديو مساعد: محمود عاشور

وتعتبر تلك القمة الثانية التي يديرها أمين عمر بعد مواجهة مايو 2021.

وانتهت تلك المباراة في الدوري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأدار أمين عمر 32 مباراة لصالح الزمالك ولم يخسر الأبيض تحت إدارته سوى في مباراة واحدة مقابل 24 انتصار و7 تعادالات.

أما الأهلي فلعب 23 مباراة تحت قيادة أمين عمر انتصر فيها الأحمر 15 مرة مقابل 6 تعادلات وخسارتين.

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