انتهت أبطال أوروبا - لايبزج (0)-(1) ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لايبزج الألماني، وليفربول الإنجليزي، في الجولة الثالثة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراتين أمام بولونيا 2-0، وميلان 3-1، فيما يحتل لايبزج المركز الـ31 بعد خسارة أول مباراتين أمام يوفنتوس 3-2، وأتليتكو مدريد 2-1.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول 1-0

ق 83.. جول للايبزج عن طريق أوبيندا ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل ليحافظ ليفربول على التقدم

ق 77.. خروج الهولندي سيمونز نجم لايبزج للإصابة ونزول بولسين

ق 74.. 3 تبديلات لليفربول بنزول روبرتسون وجونز وجوميز بدلا من تسيميكاس وأرنولد وونونيز

ق 73.. كيليو يواصل التألق ويبعد تسديدة سيمونز إلى ركنية وسط ضغط لايبزج

ق 72.. كيلير يتألق ويتصدى لكرة سيسكو لتتحول لركنية.

ق 68.. تسديدة قوية من ماك أليستر منعتها عارضة لايبزج من دخول الشباك.

ق 63.. خروج محمد صلاح ونزول لويس دياز.

ق 49.. انطلاقة من نونيز من الجانب الأيمن ولعب عرضية تصدى لها حارس لايبزج بطريقة رائعة أمام جاكبو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 1-0

ق 44.. تمريرة رائعة من سوبوسلاي إلى جاكبو داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن تصطدم بالشباك من الخارج.

ق 39.. سقوط نونيز داخل منطقة الجزاء مطالبا بضربة جزاء ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب.

ق 37.. الحارس جولاتشي يواصل التألق ويبعد رأسية فان دايك إلى ركنية.

ق 31.. رأسية قوية من نونيز أبعدها الحارس جولاتشي ببراعة

ق 27.. جوووووول نونيز يسجل الهدف الأول بعد متابعة رأسية صلاح في الشباك

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ق 26.. تسديدة رائعة من أوبيندا مهاجم لايبزج سكنت شباك ليفربول ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ق 23.. بطاقة صفراء لـ جيرترويدا مدافع لايبزج بعد تدخل قوي على جاكبو

ق 20.. صلاح تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد ولكن مرت بجوار القائم.

ق 7.. كرة عرضية من تشافي سيمونز لعبها سيسكو رأسية تصدى لها كيليهر حارس ليفربول

ق 4.. انطلاقة من جاكبو على الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية بعيدة عن صلاح.

انطلاق المباراة