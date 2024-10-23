انتهت أبطال أوروبا - لايبزج (0)-(1) ليفربول
الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لايبزج الألماني، وليفربول الإنجليزي، في الجولة الثالثة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراتين أمام بولونيا 2-0، وميلان 3-1، فيما يحتل لايبزج المركز الـ31 بعد خسارة أول مباراتين أمام يوفنتوس 3-2، وأتليتكو مدريد 2-1.
ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا
-------------------------------------
نهاية المباراة بفوز ليفربول 1-0
ق 83.. جول للايبزج عن طريق أوبيندا ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل ليحافظ ليفربول على التقدم
ق 77.. خروج الهولندي سيمونز نجم لايبزج للإصابة ونزول بولسين
ق 74.. 3 تبديلات لليفربول بنزول روبرتسون وجونز وجوميز بدلا من تسيميكاس وأرنولد وونونيز
ق 73.. كيليو يواصل التألق ويبعد تسديدة سيمونز إلى ركنية وسط ضغط لايبزج
ق 72.. كيلير يتألق ويتصدى لكرة سيسكو لتتحول لركنية.
ق 68.. تسديدة قوية من ماك أليستر منعتها عارضة لايبزج من دخول الشباك.
ق 63.. خروج محمد صلاح ونزول لويس دياز.
ق 49.. انطلاقة من نونيز من الجانب الأيمن ولعب عرضية تصدى لها حارس لايبزج بطريقة رائعة أمام جاكبو.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 1-0
ق 44.. تمريرة رائعة من سوبوسلاي إلى جاكبو داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن تصطدم بالشباك من الخارج.
ق 39.. سقوط نونيز داخل منطقة الجزاء مطالبا بضربة جزاء ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب.
ق 37.. الحارس جولاتشي يواصل التألق ويبعد رأسية فان دايك إلى ركنية.
ق 31.. رأسية قوية من نونيز أبعدها الحارس جولاتشي ببراعة
ق 27.. جوووووول نونيز يسجل الهدف الأول بعد متابعة رأسية صلاح في الشباك
video:1
داروين نونيز يهدي ليفربول التقدم ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/lLWl2uSnl1— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2024
ق 26.. تسديدة رائعة من أوبيندا مهاجم لايبزج سكنت شباك ليفربول ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.
ق 23.. بطاقة صفراء لـ جيرترويدا مدافع لايبزج بعد تدخل قوي على جاكبو
ق 20.. صلاح تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد ولكن مرت بجوار القائم.
ق 7.. كرة عرضية من تشافي سيمونز لعبها سيسكو رأسية تصدى لها كيليهر حارس ليفربول
ق 4.. انطلاقة من جاكبو على الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية بعيدة عن صلاح.
انطلاق المباراة