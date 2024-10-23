انتهت أبطال أوروبا - لايبزج (0)-(1) ليفربول

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 21:51

كتب : FilGoal

جاكبو نجم ليفربول أمام لايبزج في دوري الأبطال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لايبزج الألماني، وليفربول الإنجليزي، في الجولة الثالثة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراتين أمام بولونيا 2-0، وميلان 3-1، فيما يحتل لايبزج المركز الـ31 بعد خسارة أول مباراتين أمام يوفنتوس 3-2، وأتليتكو مدريد 2-1.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول 1-0

ق 83.. جول للايبزج عن طريق أوبيندا ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل ليحافظ ليفربول على التقدم

ق 77.. خروج الهولندي سيمونز نجم لايبزج للإصابة ونزول بولسين

ق 74.. 3 تبديلات لليفربول بنزول روبرتسون وجونز وجوميز بدلا من تسيميكاس وأرنولد وونونيز

ق 73.. كيليو يواصل التألق ويبعد تسديدة سيمونز إلى ركنية وسط ضغط لايبزج

ق 72.. كيلير يتألق ويتصدى لكرة سيسكو لتتحول لركنية.

ق 68.. تسديدة قوية من ماك أليستر منعتها عارضة لايبزج من دخول الشباك.

ق 63.. خروج محمد صلاح ونزول لويس دياز.

ق 49.. انطلاقة من نونيز من الجانب الأيمن ولعب عرضية تصدى لها حارس لايبزج بطريقة رائعة أمام جاكبو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 1-0

ق 44.. تمريرة رائعة من سوبوسلاي إلى جاكبو داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن تصطدم بالشباك من الخارج.

ق 39.. سقوط نونيز داخل منطقة الجزاء مطالبا بضربة جزاء ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب.

ق 37.. الحارس جولاتشي يواصل التألق ويبعد رأسية فان دايك إلى ركنية.

ق 31.. رأسية قوية من نونيز أبعدها الحارس جولاتشي ببراعة

ق 27.. جوووووول نونيز يسجل الهدف الأول بعد متابعة رأسية صلاح في الشباك

ق 26.. تسديدة رائعة من أوبيندا مهاجم لايبزج سكنت شباك ليفربول ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ق 23.. بطاقة صفراء لـ جيرترويدا مدافع لايبزج بعد تدخل قوي على جاكبو

ق 20.. صلاح تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد ولكن مرت بجوار القائم.

ق 7.. كرة عرضية من تشافي سيمونز لعبها سيسكو رأسية تصدى لها كيليهر حارس ليفربول

ق 4.. انطلاقة من جاكبو على الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية بعيدة عن صلاح.

انطلاق المباراة

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