انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (4)-(1) بايرن ميونيخ.. نهاية المباراة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 21:50

كتب : FilGoal

احتفال هدف رافينيا - برشلونة ضد بايرن ميونيخ

يستضيف برشلونة فريق بايرن ميونيخ ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعة بدوري أبطال أوروبا.

وجمع كل من برشلونة وبايرن ميونيخ 3 نقاط عقب مرور أول جولتين.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق76 مشاركة داني أولمو بدلا من رافينيا

ق61 خروج مولر وأوليسي وجنابري وبالينيا ومشاركة من موسيالا وكومان وساني وجروتسيكا

ق61 فرينكي دي يونج يشارك بدلا من فيرمين لوبيز

ق56 جوووووووول رافينيا يسجل الهاتريك

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 جوووووول رافينيا يسجل الثالث لبرشلونة

ق36 جوووووول ليفاندوفسكي يسجل الثاني

ق34 خطيرة من رافائيل جيريرو ولكن دفاع برشلونة يشتت في اللحظة الأخيرة

ق33 سيطرة متبادلة بين الفريقين من أجل محاولة تسجيل الثاني

ق18 جووووول هارين كين يسجل هدفا رائعا

ق11 إلغاء هدف هاري كين بداعي التسلل

ق10 جوووووول هاري كين يسجل التعادل

ق8 هاري كين يهدر التعادل

ق1 جووووول رافينيا يسجل الأول

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا برشلونة بايرن ميونيخ
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