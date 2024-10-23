"اتهام باطل مزور".. أيمن أشرف يوضح في بيان حقيقة الحكم بحبسه 3 سنوات

نشر أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي بيانا بشأن الأنباء المتداولة بالحكم ضده بالحبس لمدة 3 سنوات.

أيمن أشرف النادي : البنك الأهلي

وكشف أيمن أشرف عن تلفيق اتهام باطل لم يعلم به إلا اليوم لشخص توغل وسط المجتمع الرياضي.

وكان قد صدر حكم بحبس أيمن أشرف 3 سنوات غيابيا في قضية تبديد شيكات.

وجاء بيان أيمن أشرف كالآتي:

"رسالة إلى جميع الوسط الرياضي، بالطبع تفاجئت اليوم بالخبر المنشور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل حضراتكم بالظبط، وتفاجئت بالموضوع والوصول إلى حقائق الأمر تبين لي أن وراء ما تم نشر أو تلفيقه من اتهام باطل مزور لا أعلم به إلا اليوم".

"وذلك لشخص يدعى إسلام ؟ك توغل وسط المجتمع الرياضي بحجة إنتاج البرامج وإقامة شركات وهمية مع بعض اللاعبين مستغل تواجده وصوره مع لاعبين كبار وفنانين ورجال أعمال وبالتالي يحصل على الثقةومن هنا تبدأ أفكاره الشيطانية في النصب والتحصل على الأموال وللأسف تم النصب علي منه في مبلغ مالي".

"عندما علمت وأيقنت حقيقة أمره قمت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وصدر لي حكم قضائي رسمي لسنة 2022 بسجن ضده 3 سنوات، وقام بعمل معارضة واستئناف ولم يحضر وأصبح هارب من العدالة وبدأ في إرسال المقربين والأصدقاء لإقناعي بالتنازل له ولكن رفضت تماما حتى استلم كامل حقي منه الذي استباحه بعد خداعي أنا والكثير وهذا الشخص هو نفسه الذي له مصلحة مما نشر اليوم ومفاجئتي بالحكم للضغط عليّ من أجل التنازل ولكن الله مطلع على الحقوق".

"ربما ضاره نافعة وتم التواصل مع المستشار القانوني للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المدعو إسلام ؟ك".

"من اليوم والوصول إلى حقائق الحكم القائم على مستند مزور من سيدة تدعى حنان مقيمة في أسوان والوصول إلى حقيقة المحرض على هذا الجرم ومحاسبته عما قام به من أعمال نصب وتشهير وتزوير، أحب أن أحذر جميع الأصدقاء والوسط الرياضي من التعامل معه وإبلاغ الشرطة في حالة تواجده في أي مكان".

"آسف على الإصالة لكن أردت توضيح الأمور لكل الناس وأشكر من أطمئن عليّ وأحمد الله على حب الناس الجميل".

"وفي النهاية أتمنى من كل قلبي إنهاء أزمة نادي الزمالك في دولتنا الشقيقة الإمارات والاطمئنان على كل أخوتنا لكم منا كامل الاحترام والحب".