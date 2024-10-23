انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (5)-(0) سبارتا براج.. نتيجة ثقيلة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 21:41

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي أمام سبارتا براج بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب مانشستر سيتي أمام سبارتا براج ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

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ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

لمتابعة مباراة مانشستر سيتي أمام سبارتا براج دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق88 ماتياس نوينز يسجل الهدف الخامس لمانشستر سيتي من ركلة جزاء

ق68 هالاند يسجل الهدف الرابع بعد تسددية يمنية متقنة سكنت الشباك

ق64 جون ستونز يسجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي بضربة رأسية متقنة

ق58 انطلاقة من الجهة اليمني من سافيو موريرا ومن ثم إلى عرضية سددها إيرلينج هالاند بطريقة أكروبتية ولا أروع سكنت سقف المرمى.

ق47 هدف غير محتسب سجله مانويل أكانجي لكن حكم المباراة احتسب خطأ على مدافع مانشستر سيتي.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق37 تسديدة من فيل فودين من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها ببراعة حارس مرمى سبارتا براج بيتر فيندال.

ق26 ركلة ركنية لصالح مانشستر سيتي من الجهة اليسري نفذها إلكاي جوندوجان بكة عرضية إلىداخل منطقة الجزاء سددها إيرلينج هالاند تصدى لها الحارس.

ق3 جووول لمانشستر سيتي بعد اختراق من مانويل أكانجي وتمريرة لفيل فودين الذي سددها سكنت يمين المرمى.

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي
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