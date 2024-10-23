السوبر المصري - الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الزمالك

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 21:29

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

اختتم الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري المقام بالإمارات.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك غدا الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري للنخبة في البطولة المقامة في أبو ظبي.

وخاض الأهلي مرانه على استاد محمد بن زايد الذي يستضيف المباراة، في حضور محمود الخطيب رئيس النادي.

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وبدأ المران بتجمع الجهاز الفني واللاعبين وقراءة الفاتحة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية.

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وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي.

فيما فاز الزمالك على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

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