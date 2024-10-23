تشكيل مانشستر سيتي - جوندوجان وفودين أساسيان ضد سبارتا براج.. وإيدرسون دكة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 21:21

كتب : FilGoal

نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

يبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بالثنائي برناردو سيلفا وإلكاي جوندوجان.

ويلعب مانشستر سيتي أمام سبارتا براج ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويجلس إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

الدفاع: ريكو لويس - جون ستونز - مانويل إيكانجي - ناثاني أكي.

الوسط: برناردو سيلفا - إلكاي جوندوجان - ماتيوس نونيش - سافينيو - فيل فودين.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

وفقد مانشستر سيتي نقاطا على ملعبه للمرة الأولى منذ خمس سنوات في دوري أبطال أوروبا بعد التعادل أمام إنتر.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويلعب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا أمام كل من إنتر وسلوفان براتيسلافا وسبارتا براج وسبورتنج لشبونة وفينورد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وكلوب بروج.

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي سبارتا براج
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