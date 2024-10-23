تشكيل بايرن - هاري كين يقود الهجوم أمام برشلونة.. وعودة بالينيا

يقود هاري كين تشكيل بايرن ميونيخ في مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة فريق بايرن ميونيخ ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

كما عاد البرتغالي جواو بالينيا لتشكيل بايرن الأساسي على حساب أليكساندر بافلوفيتش.

ويعتمد فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ على ميكيل أوليسي وتوماس مولر وسيرجي جنابري في الخط الهجومي.

وجاء تشكيل بايرن لمواجهة برشلونة كالتالي:

الحارس: مانويل نوير.

الدفاع: رافايل جاريرو – دايو أوباميكانو – كيم مين جاي – ألفونسو دافيز.

الوسط: جوشوا كيميتش – جواو بالينيا.

الهجوم: ميكيل أوليسي – توماس مولر – سيرجي جنابري – هاري كين.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.