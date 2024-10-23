تشكيل برشلونة - فيرمين وكاسادو أساسيان أمام بايرن ميونيخ.. وثلاثي الهجوم

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 21:06

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة ضد يانج بويز

يبدأ الثنائي فيرمين لوبيز ومارك كاسادو في التشكيل الأساسي لفريق برشلونة أمام بايرن ميونيخ.

ويستضيف برشلونة فريق بايرن ميونيخ ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويقود الثلاثي رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال هجوم الفريق الكتالوني.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إنييجو مارتينيز – أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو.

خط الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويلعب برشلونة في دور المجموعات مع كل من بايرن ميونيخ وريد ستار بلجراد وبريست ودورتموند وبنفيكا وأتالانتا.

وكان برشلونة قد خسر أمام موناكو في المباراة الافتتاحية قبل أن يهزم يانج بويز.

دوري أبطال أوروبا برشلونة بايرن ميونيخ
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